Dentiere gratis agli anziani in difficoltà: Bertolaso vuole realizzare il sogno di Berlusconi: la delibera

Regalare un sorriso. Il sogno di Silvio Berlusconi potrebbe realizzarsi presto: donare dentiere gratis agli anziani che non possono permettersele. E’ Guido Bertolaso a raccogliere il testimone di un proposito che stava molto a cuore al leader di Forza Italia scomparso. Il sogno è a portata di mano, contenuto in una delibera voluta e annunciata dall’assessore al Welfare della Regione Lombardia. “Oggi pomeriggio portiamo in Giunta una delibera dedicata a un personaggio che ci ha lasciato l’anno scorso. E che aveva il pallino di far sorridere gli anziani”.

Bertolaso: le dentiere agli anziani sogno di Berlusconi

“Vi ricordate quando Silvio Berlusconi diceva: mi piacerebbe regalare una dentiera a ogni vecchietto che non se la può permettere? – rammenta Bertolaso- Noi oggi portiamo una delibera che garantisce dentiere gratis a tutti quelli che hanno subito un intervento; che hanno avuto un tumore del cavo orale e gli è stato fatto un intervento distruttivo nella bocca; e non hanno la possibilità di avere la dentiera”. Silvio Berlusconni ha sempre accarezzato il progetto di un welfare vicino agli anziani in difficoltà. Fino all’ultimo ha avuto il pallino di farli tornare al sorriso. A luglio del 2022, in piena campagna elettorale, in vari interventi pubblici e televisivi assieme alla volontà di di portare le pensioni minime a 1.000 euro e aveva annunciato: “Aggiungiamo il dentista gratuito, anche per gli impianti costosi, per gli anziani che non hanno la possibilità di averlo”.

Dentiere gratis, Bertolaso: così Berlusconi voleva restituire il sorriso agli anziani

Ma l’idea è più antica; risale al 2014 durante un incontro con i parlamentari di Forza Italia in vista delle elezioni europee. Oggi Bertolaso prova a dare corpo e sostanza e questo obiettivo. Allora si levarono critiche, ironie e risate crasse da parte della sinistra, dal Pd in particolare, che ridicolizzò l’idea di Berlusconi, derubricandola a mero spot pre-elettorale. Salvo poi contraddirsi e ricopiare l’idea: lo fece Debora Serracchiani nel 2015, all’epoca della sua guida come governatrice del Friuli Venezia Giulia: prevedendo protesi dentarie gratis per gli over 65 con un Isee inferiore ai 15mila euro, d’intesa con l’assessore alla Salute e Protezione sociale, Maria Sandra Telesca. Non era un’idea ridicola come avevano provato a presentarla.

Dentiere gratis, idea tanto ridicolizzata dalla sinistra. Ma poi tentò di ricopiarla

Le dentiera è un bene di lusso, in Italia solo il 19% degli over 65 è in grado di sostenere i costi per una protesi dentale fissa: lo certificò un recente studio presentato e discusso presso il Ministero della Salute nel febbraio 2023. Individuando la necessità di un programma di odontoiatria sociale: che dovrà prevedere campagne sia di prevenzione che terapeutiche che consentano l’accesso alle cure anche alle fasce deboli della popolazione.