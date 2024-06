Dai meloni alle ciliegie, così Giorgia scherza sul silenzio elettorale. E fa impazzire i rosiconi

“Ah Danie’, non di’ niente che stiamo in campagna elettorale, eh”. Giorgia Meloni ha postato nella tarda serata di ieri un video su Instagram e Tik Tok in cui scherza sul silenzio elettorale, rivolgendosi a un fruttivendolo. La scena ricorda quella del video di due anni fa, quando prima delle politiche prese in mano due meloni: stavolta la scelta di Giorgia è ricaduta sulle ciliegie, in omaggio alla stagionalità.

Meloni e il video sulle ciliegie “varietà Giorgia”

“Noo, chi dice niente”, le risponde Daniele, mentre lei mangia le ciliegie e dice: “Buonissime, ma che varietà è?”. “Varietà Giorgia”, si legge sul cartellino girato, in silenzio, dal fruttivendolo. Meloni sorride e fa un occhiolino. Il video in meno di mezza giornata ha fatto già più di 2,5 milioni di visualizzazioni e oltre 110mila like su Instragram. Oltre 800mila visualizzazioni si contano poi su Tik Tok. Il filmato promette, insomma, di replicare il successo del reel coi meloni che arrivò in una sola giornata a 9 milioni di visualizzazioni.

Intanto, un effetto è già stato replicato: il nervosismo di certi osservatori, subito pronti a gridare alla violazione del silenzio elettorale, benché il video sia stato postato prima della mezzanotte, quando era perfettamente consentito.