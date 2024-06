Corruzione, indagata la moglie del premier Sanchez. Il popolare Feijoo: “Deve dare subito risposte agli spagnoli”

La moglie del primo ministro spagnolo Pedro Sánchez, Begoña Gómez, è indagata nell’ambito dell’indagine su “presunti reati di corruzione nel settore privato e traffico di influenze”. Comparirà il 5 luglio davanti al giudice istruttore di Madrid. Il magistrato titolare dell’inchiesta ha avviato le indagini sulla base di un esposto del sindacato Manos Limpias, circa una serie di contratti aggiudicati a imprese che fanno capo all’imprenditore Juan Carlos Barrabes, professore del master dell’Università Complutense che Begona Gomez co-dirigeva. Al centro dell’indagine, due lettere di raccomandazione che sarebbero state firmate dalla moglie del presidente del governo. Il giudice Juan Carlos Peinado, che indaga su Gómez, ha programmato la deposizione di cinque testimoni per domenica 16 giugno. Si tratta di alcuni funzionari di Red.es, la società pubblica che ha assegnato alle società di Carlos Barrabés gli appalti oggetto dell’inchiesta.

La società Innova Next, del Gruppo Barrabés, ha ottenuto numerosi appalti pubblici aggiudicati da Red.es. In totale, le aziende Barrbés avrebbero ricevuto appalti pubblici per un valore di 25 milioni di euro, la maggior parte dei quali deriverebbe da contratti firmati a favore di Innova Next.

Il governo spagnolo si dice “tranquillo” per la decisione del giudice di indagare di Begona Gomez, convinto che contro di lei “non c’è nulla di nulla”. Così si è espressa la portavoce del governo, Pilar Alegria, rilevando anche come sia strana ” la casualità” che questa scelta del giudice arrivi “in questa settimana” di campagna elettorale prima delle elezioni europee. “C’è solo una campagna di fango del Pp, di Vox e di gruppi dell’ultra destra”, ha concluso Pilar Alegria.

Il leader del Partito popolare Alberto Núñez Feijóo, ha attaccato il premier Pedro Sanchez sottolineando che “in 46 anni di democrazia in Spagna non è mai successo nulla di simile”. “Un presidente che sei anni fa è venuto al Palazzo della Moncloa sostenendo di essere un paladino della rigenerazione si è ritrovato con la moglie indagata in tribunale. Il presidente del governo deve dare una risposta. Deve farlo ora e deve dire alla nazione qual è la sua decisione”, ha aggiunto Feijóo.