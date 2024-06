Comunali: Pescara e Ferrara al centrodestra. Firenze verso un ballottaggio storico

Mentre procede lo spoglio per le comunali, alcuni risultati già si delineano. In particolare, si va verso i ballottaggi a Bari, Firenze, Perugia e Potenza e le vittorie del centrodestra a Pescara, Campobasso e Ferrara e del centrosinistra a Bergamo e Cagliari.

Il centrodestra vede l’elezione al primo turno a Pescara e Ferrara

A Pescara l’uscente di centrodestra Carlo Masci con una copertura del 57% del campione è al 51,4%. Il candidato del centrosinistra Carlo Costantini, sostenuto da Pd, M5S e Avs, è, invece, al 33,2%. A Ferrara, secondo i primi dati del Viminale, in 23 sezioni su 160, il sindaco uscente e ricandidato per il centrodestra Alan Fabbri è avanti con il 58,97%, seguito dal candidato del centrosinistra Fabio Anselmo appoggiato da Pd e M5S e Sinistra Unita al 35,73%.

Vittoria in vista anche a Campobasso

Vittoria al primo turno in vista anche a Campobasso dove, con una coperta di poco inferiore (24%), il candidato sindaco del centrodestra Aldo De Benedittis (FdI, Popolari per l’Italia, Lega, Unione di centro, Noi Moderati, Fi) è al 49,6 %, seguito dalla candidata del centrosinistra e del M5s Marialuisa Forte (M5s, Pd, Avs-Psi-Civica) al 31,3%. In questo caso si tratta di un nuovo comune conquistato: il Comune era guidato dalla M5S Paola Felice, entrata in carica nel 2023 per sostituire il collega pentastellato Roberto Gravina, nel frattempo eletto al consiglio regionale.

A Bergamo e Cagliari prevale il centrosinistra

A Bergamo il centrosinistra va verso la vittoria con Elena Carnevali (Pd, Futura-Avs, Bergamo europea +Europa-Italia viva, Bergamo insieme concordia civium, Gori per Carnevali, Elena Carnevali sindaca) attestata a circa un quarto delle sezioni scrutinate al 54,70%, seguita dal candidato del centrodestra Andrea Pezzotta (Fi, FdI, Lega, Lista civica Pezzotta sindaco, Bergamo ideale) con il 42,39% e da Vittorio Apicella del M5s con il 2,91%. Vittoria praticamente certa del centrosinistra anche a Cagliari, dove con una copertura del campione del 24% il candidato di centrosinistra e Movimento 5 Stelle, Massimo Zedda, è in testa con il 59,1% mentre Alessandra Zedda, sostenuta dal centrodestra è al 34,4%. Alla luce di questi dati Alessandra Zedda ha già chiamato l’avversario per congratularsi per la vittoria.

In bilico le roccaforti rosse di Bari e Firenze: si profilano ballottaggi

Secondo le prime proiezioni si dovrebbe andare al ballottaggio a Bari, dove il candidato sindaco del centrosinistra Vito Leccese, sostenuto da Pd, Verdi, e altre liste civiche, è al 47,1%, mentre il candidato del centrodestra Fabio Romito è al 29,1%. Michele Laforgia sostenuto dai Cinque Stelle, dai movimenti e associazioni civiche di Sinistra è, invece, al 22,3%. Qui la copertura del campione è del 15%.Va verso il ballottaggio anche Firenze, dove con 46 sezioni scrutinate su 360 la candidata del centrosinistra Sara Funaro (Pd, Avs, Azione Siamo europei, Sara Funaro sindaca, +Europa, Centro, Anima Firenze) è al 42,81% seguita dal candidato del centrodestra Eike Dieter Schmidt (Fi, FdI, Lista civica Eike Schmidt sindaco, Lega) al 33,54%. In entrambe le città già la conferma del ballottaggio sarebbe un duro colpo per la sinistra, che qui ha due roccaforti. Funaro, parlando dal suo comitato elettorale, ha dato per acquisito il ballottaggio: “Da domani – ha detto – la sfida è tra noi e la destra”.

Testa a testa a Perugia, centrodestra in netto vantaggio a Potenza

Situazione più aperta a Perugia, dove in base alla seconda proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai, con una copertura del campione del 20%, è testa a testa tra il candidato sindaco del centrosinistra Vittoria Ferdinandi, sostenuta da Pd e Movimento Cinque Stelle, che si attesta al 49,8%, e la candidata del centrodestra Margherita Scoccia, al 47,3%. A Potenza sono invece i dati piuttosto indietro a rendere il quadro incerto. Con una copertura del 9% del campione, Opinio Italia accredita il candidato sindaco del centrodestra Francesco Fanelli al 43,9%, seguito dal candidato civico di centrosinistra Vincenzo Telesca al 30,4%. Il candidato di Movimento 5 Stelle Pierluigi Smaldone è al 15,6% e Francesco Giuzio è all’8,4%.