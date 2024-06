Come coniugare libertà etica e algoritmi: un convegno a Roma di Giornaliste Italiane

“Tutto il Pontificato di Papa Francesco si gioca su queste questioni di frontiera. Pensiamo come ha iniziato, a Lampedusa con i migranti, pensiamo poi come ha continuato, con l’enciclica Laudato Si’ con il tema ambientale, e ora sull’intelligenza artificiale. Il Papa mostra di avere queste antenne che percepiscono dove l’umanità in questo momento si muove, e penso che sia questo uno dei fuochi del suo discorso al G7 di quello che potrebbe dire e di quello con cui potrebbe, in qualche misura, stimolare i grandi della Terra”. Così padre Paolo Benanti, presidente della Commissione AI per l’informazione e consigliere del Pontefice sui temi dell’Intelligenza Artificiale e dell’Etica durante un’intervista curata dalla giornalista Safiria Leccese.

L’intervista è stata realizzata in occasione del convegno organizzato da Giornaliste Italiane dal titolo “Verso il G7: IA rischi e opportunita’” che si terra’ martedi’ 11 giugno a Roma, in piazza Montecitorio 116, nello spazio di CeoForLife. All’evento parteciperanno, tra gli altri, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano; il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone; il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano; il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al Cipess Alessandro Morelli e il sottosegretario alla Presidenza della Consiglio con delega all’Informazione e Editoria Alberto Barachini.

Questo il programma completo del convegno. Apertura Ore 10.00 INTELLIGENZA ARTIFICIALE E SICUREZZA NAZIONALE. Introduce Paola Ferazzoli Presidente ‘Giornaliste Italiane’. Intervento di Alfredo Mantovano Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica

1 PANEL 10.20 L’IMPATTO DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE SUL LAVORO E SULL’ECONOMIA Modera Angela Mariella Giornalista. Partecipano Marina Calderone Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Alessandro Morelli Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al CIPESS Andrea Principe Magnifico Rettore dell’Università Luiss Guido Carli Agostino Scornajenchi Amministratore Delegato e Direttore Generale di CDP Venture Capital Mirko Mischiatti Chief digital technology & Operation di Poste Italiane Francesca Bitondo Direttrice Rapporti Istituzionali di Microsoft Italia Angelo Mazzetti Responsabile Relazioni Istituzionali Meta per Italia e Grecia Enrico Sbandi Giornalista Milano Finanza

2 PANEL Ore 11 IA, TRA ALGORETICA E DISUMANIZZAZIONE Introduce Safiria Leccese Giornalista Mediaset Padre Paolo Benanti Consigliere di Papa Francesco sui temi dell’intelligenza artificiale e dell’etica della tecnologia Modera Concita Borrelli Giornalista RAI Partecipano Gennaro Sangiuliano Ministro della Cultura Alberto Barachini Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’Informazione e all’Editoria Fiorenza Succu Ingegnere Ethica Societas Donato Di Stasi Filosofo Lolita Guliman Psicologa e psicoterapeuta

3 PANEL 11.40 L’IA E LE NUOVE FRONTIERE DELL’INFORMAZIONE Modera: Annalisa Bruchi Giornalista RAI Partecipano Agostino Ghiglia Componente dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali Federico Boffa Ordinario di Economia applicata alla Libera Università di Trento Annalisa Terranova Giornalista e scrittrice Bianca De Teffé Erb Sociologa Maria Luisa Rossi Hawkins Corrispondente Mediaset dagli Stati Uniti Enrico Pagliarini Giornalista Radio 24