Cirio pronto al bis: “Orgoglioso di una conferma non scontata, da domani al lavoro”

È stata vittoria tonda quella che ha portato in Piemonte il governatore uscente Alberto Cirio al bis, una riconferma tutt’altro che scontata se si guarda ai precedenti. “Sono molto soddisfatto di questo risultato soprattutto perché è una conferma. Cinque anni fa per me fu straordinario diventare governatore della mia regione ma arrivavo da Bruxelles, nuovo nel contesto torinese e piemontese e tanti non mi conoscevano. Oggi dopo 5 anni essere confermato vuol dire che ti hanno scelto vedendo pregi e difetti come ciascuno di noi ha. Però questo mi responsabilizza moltissimo e domani saremo in ufficio a lavorare per il Piemonte”. È il commento a caldo del governatore di centrodestra, quando ormai il risultato non lascia spazio a interpretazioni, che ha parlato ad Alba, dove ha atteso l’esito del voto regionale.

Cirio: è un’importante conferma del lavoro fatto

Alla terza proiezione l’esponente di centrodestra è al 55,7% contro il 33,9% di Gianna Pentenero, la principale sfidante, espressione della coalizione formata da Pd, Avs, Stati Uniti d’Europa e due civiche. Un successo a tutto tondo, ancora più straordinario se si guarda al fatto che negli ultimi 25 anni nessun governatore uscente è mai stato riconfermato. A spoglio non ancora finito, alla quarta proiezione, Fratelli d’Italia è il primo partito con il 24.8% dei voti.

“Siamo riusciti a confermare un governo”

“Sono orgoglioso – ha aggiunto il governatore – perché siamo riusciti a confermare un governo. In Piemonte non era naturale se pensiamo a chi mi ha preceduto. Tutte persone di valore come Bresso, Chiamparino e Cota, furono eletti in un primo mandato, ma non vennero mai confermati. La conferma diciamo che in Piemonte non era usuale e non era abituale. Quindi di questo vado orgoglioso”. Gioia, determinazione ma anche una grande responsabilità sulle spalle.

Sono orgoglioso ma sento tutta la responsabilità

“Da una parte mi fa molto piacere – ha proseguito – dall’altra mi responsabilizza ancora di più. Perché quando uno viene scelto scientemente poi non deve tradire naturalmente le aspettative. Ed è quello che io cercherò di fare come ho sempre fatto in questi cinque anni”. Al primo posto nell’agenda la sanità. “Il mio primo obiettivo sarà la riforma del sistema delle liste d’attesa in sanità. È un impegno che abbiamo con la nostra coscienza, prima ancora che con i cittadini del Piemonte. Perché noi nella nostra coscienza dobbiamo garantire il diritto alla salute a tutti”. La nuova giunta? “È necessario attendere”, dice, “per adesso abbiamo i dati complessivi sui candidati presidenti, poi insieme alla coalizione faremo le valutazioni, ma senza particolari preoccupazioni”.

Urso: ora avanti per il futuro della regione

Tanti i messaggi di congratulazioni a Cirio per la riconferma, a cominciare da Antonio Tajani passando per Roberta Metsola. Il ministro per le Imprese, Adolfo Urso, affida a X il suo commento: ”Complimenti a Alberto Cirio per la conferma a governatore della regione Piemonte, con un largo significativo suffragio. Avanti a lavorare insieme per il futuro produttivo della regione”. Tra i primi, nelle file di Forza Italia, arrivano gli auguri del ministro Pichetto Fratin (mi congratulo con il presidente Cirio, riconfermato con merito alla guida del Piemonte”), del ministro Paolo Zangrillo (“Evviva Alberto Cirio! Non avevamo nessun dubbio sul risultato”) e del governatore Renato Schifani.