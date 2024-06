Ciotti raccoglie 60mila firme a sostegno dell’alleanza con Bardella: “Avanti per la Francia”

Il tribunale di Parigi esaminerà venerdì mattina il ricorso presentato da Éric Ciotti contro la sua esclusione dal partito Les Republicains dopo la sua alleanza con il Rassemblement National. A renderlo noto è stata l’emittente Bfmtv, citando una propria fonte giudiziaria. Éric Ciotti, che è presidente di Les Republicains dall’11 dicembre 2022 e si considera ancora tale, contesterà nell’udienza pubblica la sua esclusione decisa dall’ufficio politico del suo partito. La decisione del tribunale è attesa poche ore dopo l’udienza.

Ciotti al lavoro nel suo ufficio: “Avanti per la Francia”

Intanto oggi Ciotti è andato regolarmente al lavoro nel suo ufficio nel quartiere generale dei Republicains, dopo aver visto a pranzo il presidente del Rn Jordan Bardella. Su X il deputato dei Republicains, infatti, ha postato una foto con il commento “Al lavoro per la Francia” e un video che lo ritrae nel suo ufficio nella sede di Les Républicains, solo, seduto alla sua scrivania. In giornata è emersa anche la notizia di un pranzo con Bardella, rispetto al quale però non sono emersi dettagli.

In un giorno 60mila firme a sostegno della coalizione di destra con il Rn

Dunque, sebbene la classe dirigente dei Republicans oggi abbia tenuto una riunione dell’ufficio politico “per convalidare” l’esclusione di Ciotti, il presidente è deciso ad andare avanti. “Abbiamo raccolto in larga misura più di un quarto delle firme dei consiglieri nazionali di LR che coprono il territorio nazionale, dimostrando che i dirigenti, gli attivisti e gli iscritti non sostengono un accordo con il Rassemblement National (RN)”, ha dichiarato il partito, aggiungendo che “la fine è vicina” per Eric Ciotti. Si tratta di “una nuova procedura totalmente illegale”, ha replicato Ciotti, che ieri ha lanciato una petizione tra i militanti repubblicani per chiedere quanti fossero d’accordo con la sua scelta di appoggiare una coalizione di destra con il Rn, raccogliendo già 60mila firme.