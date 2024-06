“Capitano, mio capitano”: studenti in piedi sulla cattedra salutano il prof che si commuove (video)

Gli studenti del Liceo scientifico linguistico Enrico Medi, di Battipaglia, in provincia di Salerno, hanno omaggiato il proprio professore mettendo in scena, in classe, la famosa sequenza del film L’attimo fuggente: “Oh capitano, mio capitano!”, citazione di Walt Whitman, in cui il professor John Keating, interpretato da Robin Williams, viene salutato dai suoi studenti al momento del suo commiato. Il professore si commuove. E’ stato il sito Open a pubblicare il video poi diventato virale sul web. La clip vede l’ingresso dell’insegnante omaggiato e venire accolto da una studentessa che sale in piedi sulla sedia, seguita poi dal resto dei suoi compagni di classe recitare la celebre frase. “La mia 5c… per sempre nel cuore“, ha commentato il professore sotto al post del video.

Un film molto amato che compie un compleanno tondo: 30 anni fa, il 9 giugno 1989, fece il suo debutto nelle sale cinematografiche statunitensi. Una pellicola diventata uun must. Il titolo originale era Dead Poets Society (Società dei poeti estinti), ma in Italia, dove fu distribuito il successivo 29 settembre, uscì come L’attimo fuggente”, rendendo eterno quel “Carpe diem” di oraziana memoria. Diretto dal grande regista australiano Peter Weir (futuro autore di The Truman Show, Picnic ad Hanging Rock, tra gli altri) fu interpretato da un Robin Williams gigantesco. Era un inno alla creatività, alla ricerca dell’originalità, alla poesia come espressione più pura della sensibilità umana. Un invito a a non uniformarsi. Se una classe rende questo tipo di omaggio al proprio professore vuol dire che ha colto nel segno. Non a caso il video è stato ripreso dal sito Orizzonte Scuola notizie per la particolarità del messaggio sempre attuale.