Bufera sull’imam di Lecce per la predica elettorale contro FdI. La replica: faccio educazione civica

Un invito a “prestare attenzione agli affari dei musulmani” in occasione del voto. A pronunciarlo, l’imam della moschea di Lecce, Saifeddine Maaroufi che ha citato esplicitamente il testo della legge Foti.

“C’è in preparazione una legge – ha detto l’imam così come riportato da Il Giornale – che cerca di chiudere le moschee, quindi noi non possiamo guardare inermi, dobbiamo muoverci anche sul lato dei rappresentanti del popolo. Quindi, fratelli, chi la possibilità e ha la cittadinanza italiana, dovrebbe pensare a questo impegno per l’Islam”, ha proseguito il capo della comunità islamica leccese, alludendo alla proposta di legge (approvata per ora dalla Camera e in arrivo al Senato) che prevede restrizioni sulle moschee nate in luoghi considerati “non idonei”.

Nel mirino del religioso islamico la legge promossa da Foti

La legge, primo firmatario il capogruppo alla camera di Fratelli d’Italia, Tommaso Foti, la norma intende prevenire la creazione di luoghi di culto islamico in sedi del terzo settore, introducendo un principio di maggiore trasparenza. Una norma che l’imam salentino di origine tunisina pare non avere affatto gradito.

Come si ascolta in un video pubblicato sui social, nel proprio sermone del venerdì l’esponente religioso a un tratto ha colto l’occasione per portare l’attenzione dei fedeli sulle prossime elezioni. E sulla necessità di votare candidati che rappresentino gli interessi dei musulmani. “Se dobbiamo scegliere chi si occuperà della nostra vita quotidiana, chi gestirà la nostra città e le leggi che determineranno i nostri diritti, non possiamo sperare che venga qualcuno che con il suo buon cuore si metta a scegliere le cose buone per i musulmani. Dobbiamo fare la nostra parte. Quindi chi ha la possibilità di intervenire, deve votare qualcuno che si impegna a fare le cose giuste per i musulmani”, ha affermato l’imam dal suo scranno, facendo poi un preciso riferimento all’attualità”.

L’imam di Lecce: non ho mai detto di preservare le conquiste islamiche

Lo scoop del quotidiano diretto da Alessandro Sallusti non è piaciuto al diretto interessato che, in poche ore, ha replicato su Facebook con due post sdegnati. “Vi avevo detto che ormai la caccia alle streghe è aperta – ha scritto l’imam di Lecce – Ecco Il Giornale.it che mi dedica un articolo, allarmista perché ricordavo ai membri della mia comunità un loro dovere civico e un diritto sancito dalla Costituzione italiana, cioè il diritto di voto!”. L’imam prosegue con un post scriptum: “È deplorevole che un giornalista, per fare scalpore e utilizzi titoli fuorvianti e parli di “Preservare le conquiste dell’islam”, un’espressione che non ho usato”. E ancora, in un altro post: “Se avessi predicato l’isolamento e il rifiuto delle leggi e dei doveri di cittadini, mi avrebbero accusato di predicare l’oscurantismo e di complottare contro lo Stato. Predichi, invece, di partecipare alla vita sociale e fare i propri doveri sanciti dalla costituzione, diventi complottista in cerca di “conquiste islamiche”! Parole che non ho proferito d’altronde”.

