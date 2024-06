Bologna, scontri violenti tra ambientalisti e polizia al parco don Bosco: colpiti due agenti (video)

Altra mattinata ad alta tensione al parco Don Bosco di Bologna. Scontri violenti tra la polizia e una sessantina di militanti ambientalisti. che hanno cercato di impedire il taglio degli alberi in viale Aldo Moro da parte di una ditta incaricata dal Comune di Bologna. Il programma dell’amministrazione dem, guidata da Matteo Lepore, è quello di realizzare una pista ciclabile prevista nel progetto del tram che attraverserà la città.

Gli scontri hanno provocato alcuni feriti. Già ieri gli attivisti avevano promesso battaglia e già di prima mattina sono saliti sugli alberi per impedire agli operai di procedere all’abbattimento. La Questura ha riferito che un paio di agenti sono stati colpiti, mentre i manifestanti raccontano che una ragazza sarebbe stata ferita con una manganellata e mostrano video di ambientalisti spostati di peso.

Mentre gli operai sono al lavoro con le motoseghe protetti dalla polizia, gli ambientalisti vanno all’attacco, arrampicandosi sugli alberi, sedendosi e sdraiandosi alla base oppure legandosi sui rami. Alcuni insultano e lanciano frutta ai poliziotti. Due manifestanti sono stati portati in Questura per atti violenti. Un ragazzo – riferisce la Questura – arrampicato su un albero “ha colpito con un pugno un operatore del Reparto mobile che cercava di farlo scendere. E lo stesso è successo a una ragazza che ha colpito con uno schiaffo un agente della Digos”.

In generale, scrivono dalla Polizia, “mentre ieri non sono state registrate particolari criticità, dalle 6 di questa mattina il servizio si è rivelato da subito problematico. A causa della presenza nel parco di 50-60 persone, riconducibili al Comitato Besta”. In particolare, si legge, i manifestanti “si sono posizionati in più punti del parco impedendo agli operai di avvicinarsi agli alberi”.

La polizia ha cercato il dialogo con gli attivisti

La Questura spiega che gli agenti presenti sul posto “hanno cercato il dialogo per convincere i manifestanti a desistere, ma senza successo”. Gli attivisti hanno resistito “passivamente e attivamente, con aggressioni verbali e insulti”. Alcuni dei manifestanti seduti ai piedi degli alberi sono stati, dunque, “sollevati e accompagnati poco distante. I gruppi più folti – riferisce ancora la nota della Questura – che continuavano con un atteggiamento ostile sono stati respinti con leggere spinte. E, in alcuni casi, con l’uso degli scudi, senza però usare i manganelli”. Nonostante le gravose difficoltà – conclude la Questura – “il servizio di ordine pubblico ha permesso l’abbattimento di circa otto alberi n programma per la giornata odierna”.