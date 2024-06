Berlusconi, vergognoso sciacallaggio sul morto dei grillini alla Camera (video). FdI: “Da vomito”

La delusione per il voto, la bocciatura di Conte da parte degli elettori, le scudisciate di Travaglio e Di Maio, la sensazione crescente dell’irrilevanza politica a cui sembrano ormai condannati, hanno sortito tra i grillini l’effetto peggiore: lo sciacallaggio sul morto Silvio Berlusconi, in Parlamento, a un anno dalla sua scomparsa, nel corso della commemorazione da parte di tutti i gruppi. Insulti alla Camera, assenza al Senato, con una tensione fortissima, in entrambi i casi, con gli esponenti del centrodestra rabbiosi e indispettiti, Forza Italia in testa. “Noi riteniamo che l’eredità di Silvio Berlusconi sia stata politicamente e moralmente disastrosa”, ha detto durante il suo intervento Riccardo Ricciardi del Movimento 5 Stelle. I deputati di Forza Italia, oltre a protestare vigorosamente per le parole del pentastellato, hanno lasciato l’aula. Una pagina, nera, nerissima quella scritta dai grillini in Parlamento, nel giorno del ricordo bipartisan del Cavaliere.

Berlusconi e la sceneggiata dei grillini

“Non è mai esistito un presidente condannato per frode fiscale, che ha legittimato gli evasori fiscali, che dava sempre la colpa ai giudici, ha inquinato rapporti tra politica e magistratura”, ha aggiunto Ricciardi, più volte interrotto dalle proteste dei banchi della maggioranza. Un intervento becero, rozzo, scortese, ai limiti del vilipendio di cadavere.

“Non accettiamo la beatificazione di una persona”, ha proseguito il deputato del M5s aggiungendo: “Non dimentichiamo che questo Parlamento ha votato, per ordine di Berlusconi, il fatto che Ruby era la nipote di Mubarak. A quest’aula dobbiamo rispetto”. Tra le proteste dei deputati di Forza Italia, che hanno lasciato l’aula, Alessandro Cattaneo ha commentato: “Non è stata commemorazione ma uno sciacallaggio di natura politica”.

La reazione indignata di Tajani

”Se a M5S andava bene Berlusconi nel governo Draghi, non vedo perché non dovrebbe andare bene adesso. Non capisco perché il giudizio morale dovrebbe essere cambiato. Se era così negativo, perché accettare di stare insieme…”, è stata la dura replica di Antonio Tajani alle critiche di M5S. ”L’atteggiamento del presidente Berlusconi -ha ricordato il ministro degli Esteri in occasione della commemorazione del leader azzurro a un anno dalla scomparsa- è sempre stato costruttivo. A lui non mancò mai il rispetto per l’avversario politico. In ogni democrazia si combattono le idee, non gli uomini che la pensano diversamente…”. L’Europa e gli Stati Uniti erano i punti di riferimento di Berlusconi, ha sottolineato Tajani, che ha aggiunto: ”Berlusconi era un presidente del Consiglio vicino al popolo, non vicino ai ricchi. Ebbe un alto senso delle istituzioni, partecipò al governo Draghi del quale faceva parte il Movimento cinque stelle…”.

E il Pd? Non è sceso ai livelli del M5S: “Berlusconi è stato un uomo che ha segnato la storia non solo dell’Italia, ma anche di Milano e della Lombardia, un imprenditore dal grande talento che ha maturato e costruito un’idea di società orientata a un individualismo sfrenato”, ha detto la deputata Pd Silvia Roggiani. “Pur riconoscendo il suo significativo impatto nel plasmare la politica e la società italiana, con altrettanta onestà ho il dovere di ricordare e di rivendicare la nostra totale alterità rispetto alla sua idea di società e alla sua visione politica. E per questo oggi, rivolgendo un pensiero rispettoso alla famiglia, lo ricordiamo come un avversario”.

Fratelli d’Italia: “Attacco vomitevole”

“Vomitevole usare la commemorazione di un morto per attaccare la sua figura, chiunque esso sia, compreso Silvio Berlusconi. Noi non saremo mai come questi sciacalli pentastellati. Per questo siamo usciti dall’Aula”, ha detto il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Augusta Montaruli, sui social. “Capisco che per loro sia un momento di difficoltà, che gli piacerebbe recuperare quella vecchia base elettorale che, una volta scoperto il bluff, li ha abbandonati, ma l’attacco a Berlusconi a opera del vicepresidente del Movimento 5 Stelle, Riccardo Ricciardi, è uno dei punti più bassi vissuti dal Parlamento italiano”, ha aggiunto il deputato di Fratelli d’Italia, Antonio Baldelli.

L’intervento del capogruppo di Forza Italia Barelli alla Camera

Al Senato il ricordo di Gasparri

“Berlusconi ha valorizzato tante persone, dai giornalisti ai manager, nei giornali e nelle televisioni. Ha creato opportunità di lavoro e di crescita a tantissime donne e uomini, ha creato spazi per tanti in politica e soprattutto, ha fondato il centrodestra, favorendo il bipolarismo, ha messo fine alla palude consociativa”, ha detto il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, durante la commemorazione di Silvio Berlusconi ad un anno dalla sua scomparsa nell’Aula di Palazzo Madama.

“Gravissima” viene giudicata l’assenza dei rappresentanti del M5S alla commemorazione in Senato di Silvio Berlusconi da Fratelli d’Italia. “Un gesto odioso e inaccettabile che conferma tutta la loro inadeguatezza istituzionale e politica. Si può essere in disaccordo, distanti e lontani sul piano ideale e politico, ma il rispetto per un avversario scomparso non può e non deve mai venire meno. Fa parte di quel patrimonio valoriale comune che è alla base della democrazia e che distingue le istituzioni liberali da quelle autocratiche. Noi senza alcun dubbio apparteniamo alle prime, i rappresentanti del M5S probabilmente no”, dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Raffaele Speranzon, vicepresidente vicario del gruppo.