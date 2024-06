Belgio, si dimette il premier liberale De Croo. Nelle Fiandre trionfano i separatisti di destra

Il primo ministro del Belgio, Alexander De Croo, ha annunciato le dimissioni dopo la sconfitta del suo partito, Liberali e Democratici Fiamminghi (Open Vld). “Domani mi dimetterò da primo ministro”, ha annunciato De Croo. Con quasi il 90 per cento dei voti conteggiati, Open Vld e’ attualmente al 5,9 per cento dei consensi nelle elezioni federali. “Ma i liberali sono forti, torneremo”, ha aggiunto il primo ministro. In Belgio è prassi che il primo ministro presenti le dimissioni dopo le tornate elettorali, e questo per facilitare al re la convocazione delle consultazioni per formare un nuovo governo.

Con il conteggio dei voti a uno stadio avanzato si conferma in Belgio la spaccatura del Paese, dove a trionfare, nelle Fiandre, sono i separatisti di destra ed estrema destra di N-VA (25%) e Vlaams Belang (22,3%), mentre nella francofona Vallonia – dove però lo spoglio va a rilento, circa 1/4 dei seggi – a guidare al momento sono i Liberali di MR (31,7%) e i popolari di Les Engagés. Al terzo posto i Socialisti (20,8%).

I cittadini del Belgio sono stati chiamati alle urne per tre differenti elezioni: quelle per il Parlamento federale, quelle per le assemblee regionali (Fiandre, Vallonia e Bruxelles) e infine le europee. Si tratta di un appuntamento che ha assunto una particolare rilevanza in virtu’ degli incroci possibili a seconda dell’esito del voto e con la prospettiva di inserirsi nella generale “virata a destra” della politica europea.