Ballottaggi nelle Marche: al centrodestra Recanati, Osimo e Urbino. La soddisfazione di Acquaroli

“Sono arrivati i risultati dei ballottaggi e mi voglio complimentare con i nuovi sindaci di Recanati, Osimo e Urbino, Emanuele Pepa, Francesco Pirani e Maurizio Gambini, che si aggiungono a quelli di Ascoli Piceno, Fano, Potenza Picena, Cingoli, Pergola, Monte Urano e di tutti altri Comuni dove si è votato due settimane fa”. Lo scrive su Fb il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli. “È un risultato importante e significativo che ci dà ancora più forza per continuare a cambiare la nostra regione!”, conclude.

L’ironia di Baldelli (FdI): “Nelle Marche dov’è la riscossa della sinistra?”

“Due settimane fa, per l’ex sindaco di Pesaro del Pd Matteo Ricci, sarebbe partita ‘la riscossa per le Marche’ che però si è già infranta di fronte ai risultati dei ballottaggi, che segnano un secco tre a zero per il centrodestra. Pirani vince infatti a Osimo, nell’Anconetano, Pepa a Recanati, nel Maceratese, e Gambini sarà ancora una volta sindaco della città di Urbino, diventata co-capoluogo con Pesaro qualche settimana fa. Un risultato, quest’ultimo, che merita una menzione a parte in considerazione del particolare clima in cui è maturato il voto, fra le minacce inviate da parte di un candidato di Avs. Noi marchigiani però rifiutiamo nettamente questi tipi di comportamento e la vittoria di Gambini ne è un’ulteriore conferma”. Così il deputato marchigiano di Fratelli d’Italia, Antonio Baldelli, a commento dei risultati elettorali nelle Marche-

La vittoria a Recanati arriva dopo una aspra campagna elettorale. Un trionfo storico per il centrodestra, che torna a governare la città di Leopardi dopo oltre vent’anni. “Quello che è successo a sinistra sicuramente non porta bene alla politica – ha commentato il neo eletto Pepa – dividersi per poi rimettersi insieme provando a vincere, ci vuole trasparenza, e coerenza. Io non mi sono mai guardato indietro e questo ha portato frutti”.

A Urbino la vittoria è arrivata dopo le polemiche per un inquietante messaggio audio inviato da un esponente della sinistra, che ha turbato il regolare svolgimento del voto. A Osimo, dopo dieci di governo di centrosinistra, gli elettori hanno scelto un candidato di centrodestra. Francesco Pirani, candidato di Fratelli d’Italia (e 8 civiche) ha battuto sul filo del rasoio la sfidante Michela Glorio (Pd e civiche). Fondamentale per Pirani l’apparentamento con Sandro Antonelli, che al primo turno aveva conquistato il 25,01%.