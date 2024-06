Ballottaggi, crolla l’affluenza. La sinistra conferma Firenze e Bari. A Lecce destra in vantaggio

Urne chiuse alle 15 per il secondo turno delle amministrative. Non si registra nessun terremoto nella mappa dei comuni italiani chiamati al voto. Alle urne 105 Comuni, di cui 5 capoluoghi di regione: Bari, Campobasso, Firenze, Perugia e Potenza. I dati confermano un crollo dell’affluenza rispetto al primo turno: meno di un italiano su due è andato alle urne. Ha votato il 47,71% degli aventi diritto rispetto al 62,83% del primo turno. È quanto emerge dai dati del Viminale pubblicati sul portale Eligendo e che si riferiscono a tutte le 3.586 sezioni in tutti i comuni al voto. Quando siamo a metà spoglio la mappa delle amministrazioni comunali resta sostanzialmente immutata.

Ballottaggi, Firenze resta alla sinistra

La sinistra conferma i comuni di Firenze e Bari, dove erano maggiormente puntati i riflettori. Al secondo turno delle comunali della città di Dante quando sono state scrutinata poco più di un terzo di sezioni (130 su 360), in base ai dati del Viminale pubblicati sul sito Eligendo, è avanti la candidata di centrosinistra, appoggiata al secondo turno anche dal M5s, Sara Funaro con il 60,13% sul candidato di centrodestra Eike Dieter Schmidt al 39,87%. Di gioia indescrivibile, parla a spoglio ancora in corso, il sindaco uscere Dario Nardella, fresco di seggio a Strasburgo. “Sara Funaro è stata una grande assessora. Sarà una grande sindaca di Firenze”.

A Bari vince Leccese portato anche dai 5Stelle

A Bari, quando sono state scrutinate 101 sezioni su 345 in base ai dati del Viminale, è avanti il candidato del centrosinistra, appoggiato al ballottaggio anche dal M5s, Vito Leccese con il 70,48% sul candidato di centrodestra Fabio Romito al 29,52%. Anche a Perugia, è in testa Vittoria Ferdinandi, del centrosinistra con il 53,59 per cento dei voti. Margherita Scoccia, centrodestra, viene data al 46,41.

A Potenza vince il centrosinistra, Speranza esulta

A Potenza, quando sono state scrutinate 16 sezioni su 77, il risultato è netto. Vincenzo Telesca, candidato del centrosinistra, appoggiato da Pd e altre liste civiche, è al 66,13%, in netto vantaggio sul candidato del centrodestra, Francesco Fanelli, al 33,87%. Mentre lo spoglio è ancora in corso l’ex ministro della Salute Roberto Speranza festeggia sui social con tre cuori rossi.

Testa a testa a Campobasso

Testa a testa a Campobasso dove (quando sono spogliate circa la metà delle sezioni) si delinea uno scenario che vede in leggero vantaggio il candidato del centrodestra, Aldo De Benedittis (50,27) sull’avversaria del fronte progressista Marialuisa Forte (49,73%).

A Lecce in vantaggio Poli Bortone con il 53%

Partita aperta a Lecce dove la candidata del centrodestra, Adriana Poli Bortone, volto noto della destra, già sindaco tra il 1998 e il 2007 e ministra del governo Berlusconi, è avanti (53%) sul candidato sindaco del centrosinistra Carlo Salvemini (46%).