Ballottaggi: crolla l’affluenza. A Lecce una pecora al seggio, a Bari scheda già votata per il candidato Pd

Affluenza ancora in calo alle ore 19, al secondo rilevamento per i ballottaggi per l’elezione dei sindaci in 105 comuni di sedici regioni. Nelle 3.586 sezioni impegnate, infatti, si è recato il 27,89% degli aventi diritto. Al primo turno, alla stessa ora, aveva votato il 34,79%. I seggi si chiuderanno questa sera alle ore 23 per riaprirsi domani dalle 7 alle 15. Poi inizierà lo spoglio.

Tre le sfide principali per la poltrona di sindaco: Firenze, Perugia e Bari. Nel capoluogo toscano il dato dell’affluenza è nella media nazionale (28,67%) nel duello per Palazzo Vecchio. La candidata Sara Funaro, che ha ottenuto al primo turno il 43%, può contare sul campo largo con il sostegno degli M5s e dell’Idv. Dal canto suo il candidato del centrodestra Eike Schmidt, arrivato al 32,86%, ha incassato l’appoggio della ‘ricostituita’ Dc fiorentina e Toscana.

Molto bassa, invece, l’affluenza a Bari (18,53%) dove la partita si gioca tra il candidato del Pd, Vito Leccese che due settimane fa ha ottenuto il 48% e Fabio Romito che si è fermato al 29%. Anche in questo caso il centrosinistra si è compattato intorno a Leccese dopo l’accordo stretto con Michele Laforgia che al primo turno era sostenuto dai Pentastellati e Avs. Romito tenta la rimonta e segnala un episodio di presunte irregolarità in una sezione elettorale dove, a suo dire, ad un elettore è stata consegnata una scheda già votata per il candidato di centrosinistra.

Ballottaggi: a Perugia sarà sfida all’ultimo voto

A Perugia, dove il dato delle 19 è il più alto tra i capoluoghi (38,05%), sarà battaglia all’ultimo voto tra le due candidate a sindaca – Vittoria Ferdinandi, centrosinistra e civici, e Margherita Scoccia, centrodestra e civici. Ferdinandi, al primo turno, ha superato di pochissimo (49%) la sua rivale (48.3%). Risultato che appare meno incerto, invece, a Campobasso (alle 19 l’affluenza è del 25,76%) dove hanno votato entrambi i candidati. Per il centrodestra è in corsa Aldo De Benedittis che al primo turno ha sfiorato il 50% staccando di 16 l’avversaria Marialuisa Forte. Quest’ultima, però, al ballottaggio può contare sul sostegno del candidato Pino Ruta, 20% di consensi ottenuti il 10 giugno.

Tra gli altri ballottaggi, nella sfida di Lecce (affluenza al 31,15%), il candidato del centrodestra, l’ex ministra Adriana Poli Bortone che ha sfiorato la vittoria al primo turno, duella con il sindaco uscente Carlo Salvemini, candidato del centrosinistra. Proprio da Lecce una notizia curiosa: nell’istituto scolastico Quinto Ennio di Lecce un giovane elettore è andato a votare per il ballottaggio in compagnia di una pecora. A Potenza, infine, dove alle 19 ha votato il 27,3% dell’elettorato, sono in corsa Francesco Fanelli (centrodestra) e Vincenzo Telesca (centrosinistra). Nel primo turno Fanelli (Lega, vicepresidente uscente della Giunta lucana) ha raggiunto il 40,6% contro il 32,4 dell’avversario.