Ascolti record per la docu-serie Rai sulle notti dei carabinieri. Il regista Camarca: “Successo oltre le attese” (video)

Si è chiusa con un clamoroso successo di ascolti “112 – Le notti del Radiomobile”, la docu-serie di Claudio Camarca che venerdì alle 23.10 su Raitre ha ottenuto il 7% e 762 mila spettatori: praticamente un trionfo, quando trasmissioni più blasonate e costose non arrivano al 2 per cento di share. La docuserie esclusiva, tuttora visibile su Raiplay, racconta in presa diretta il lavoro del Nucleo Operativo Radiomobile dei Carabinieri, il reparto che, giorno e notte, presidia le strade italiane.

Il racconto del regista Claudio Camarca, già autore di format appassionanti e apprezzati sulle forze dell’ordine e sul mondo militare, nell’ultima puntata ha rappresentato la puntata simbolo del format. Per chi ha modo di rivederla, si vive come un action movie: parte da Milano, città che soprattutto nel suo universo notturno, fatto di locali e movida, ha subito molti cambiamenti e ha visto proliferare il mondo della delinquenza di strada, dello spaccio e delle risse. Proprio in questo contesto due giovani ragazzi chiamano le pattuglie del 112 per denunciare una furiosa rissa tra extracomunitari.

I vicoli di Napoli fanno, invece, da cornice a un intervento per violenza domestica: un uomo, appena uscito dal carcere, decide di occupare abusivamente la casa della compagna, minacciandola a più riprese. Si chiude a Roma, nei pressi della Stazione Termini, zona che negli ultimi anni è finita troppo spesso sotto i riflettori a causa di svariati episodi di violenza. Prima una rissa dentro un locale e poi una donna che denuncia un’aggressione sul lavoro. Due interventi che portano lo spettatore al centro dell’azione, offrendo un’esperienza autentica e inedita. La docuserie “112 – Le notti del Radiomobile” è dedicata al Maresciallo Francesco Pastore e al Carabiniere Francesco Ferraro, investiti nella notte tra il 6 e 7 aprile in un incidente stradale mentre erano di presidio lungo la strada statale 91, in provincia di Salerno.

Ed è lo stesso regista Claudio Camarca a ringraziare i telespettatori e gli uomini e le donne dell’Arma, con un sentito post su Facebook: “Un successo incredibile, che va oltre le attese. Siamo comunità e camminiamo insieme. Ci becchiamo per strada”