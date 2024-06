Agricoltura, addio al Cavaliere del Lavoro Federico Grazioli. Pedrizzi (Ucid): “Un faro per tutti”

“Un vero amico, un imprenditore di successo, un uomo dalla grande sensibilità cristiana, Federico Grazioli ci ha lasciati, A titolo personale e come presidente nazionale del Cts dell’Ucid, desidero ricordare questo straordinario personaggio che nella nostra associazione occupava la carica di presidente del collegio dei probiviri del Gruppo Lazio ed era anche componente dello stesso Cts”, dichiara il senatore Riccardo Pedrizzi, presidente del Comitato Tecnico Scientifico dell’Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti e del gruppo Lazio.

“Recentemente, insieme, avevamo partecipato all’incontro con il cardinale Parolin nel corso del quale avevamo rilanciato i temi della Dottrina sociale della Chiesa che muove la nostra azione in campo economico e sociale. In questo senso, la figura di Grazioli, nominato Cavaliere del Lavoro dal Quirinale, è stata un punto di riferimento per l’Ucid e per tutto il sistema industriale nel campo dell’agricoltura, settore per il quale, dagli anni Sessanta, con la sua Agriconsulting, fungeva da faro e guida sia sul piano legislativo che tecnico finanziario. La morte di Federico Grazioli ci lascia una bella eredità di conoscenze, di moralità e anche di entusiasmo, quello che non ha smesso di manifestare nel suo lavoro fino all’ultimo giorno della sua vita. Condoglianze alla famiglia alla quale ci stringiamo con affetto in questo particolare momento”.

La nomina a Cavaliere del Lavoro di Federico Grazioli nel 1990

Nel 1990, Grazioli ricevette dal Quirinale la designazione a Cavaliere del Lavoro, con queste motivazioni.

“Nel 1955 consegue la laurea in Giurisprudenza. Nel 1966 costituisce l’Agriconsulting, società per la consulenza e lo sviluppo delle attività agricole e viene nominato Amministratore Delegato fin dalla sua costituzione. La Società gestisce 53 aziende agricole, per una superficie totale di circa 15.000 ha. e site in tutta Italia, dalla Lombardia alla Sicilia. L’attività della Società in Italia ricopre l’intero settore dell’agricoltura e del mondo rurale e si concreta in studi, indagini e progetti per lo sviluppo rurale, la pianificazione territoriale, la zootecnia, la forestazione, la bonifica idraulico-agraria, l’agroindustria, l’acquacoltura, l’ambiente e la formazione, la salvaguardia delle ricchezze naturali nel settore ambientale. All’estero l’Agriconsulting ha operato nell’ambito di sviluppo rurale e gestione delle risorse naturali in oltre 70 paesi dell’Est Europa, Africa, America Latina ed Asia, anche attraverso la controllata Agriconsulting Europe, società di diritto belga con sede a Bruxelles. Federico Grazioli è anche titolare e conduttore di una azienda agricola ad indirizzo cerealicolo in provincia di Grosseto.”