Addio a Tony Lo Bianco, protagonista del film cult “Il braccio violento della legge”

L’attore statunitense Tony Lo Bianco, interprete che trasudava fascino criminale nei grintosi film degli anni Settanta su New York “Il braccio violento della legge” e “Squadra speciale”, è morto nel suo allevamento di cavalli a Poolesville, nel Maryland, all’età di 87 anni per un tumore alla prostata. L’annuncio della scomparsa, avvenuta martedì 11 giugno, è stato dato dalla terza moglie, Alyse Best Muldoon, sposata nel 2015, a “The Hollywood Reporter” e al “New York Times“.

Nato come Antonio Lo Bianco, a New York, nel quartiere di Brooklyn, il 19 ottobre 1936, italoamericano di seconda generazione da genitori oriundi siciliani, padre tassista e madre casalinga, si orientò alla recitazione dopo il diploma tecnico e nel 1963 fondò una propria compagnia teatrale, il Triangle Theater, della quale fu direttore artistico per 6 anni.

La carriera di Tony Lo Bianco

Tony Lo Bianco esordì al cinema nel thriller “I killers della luna di miele” (1970) diretto da Leonard Kastle, che il regista francese Francois Truffaut una volta disse essere il suo film americano preferito. L’attore veste i panni di un truffatore dalla parlantina facile con un’infermiera solitaria (Shirley Stoler) come fidanzata/accompagnatrice. Nel 1971 il regista William Friedkin lo scelse come interprete del narcotrafficante Sal Boca nel film premio Oscar “Il braccio violento della legge” (titolo originale “The French Connection”), con Gene Hackman, Fernando Rey e Roy Schader. Due anni dopo, Lo Bianco tornò in un altro thriller criminale ambientato a New York, “Squadra speciale” (1973) di Philip D’Antoni, apparendo di nuovo con la co-star di “Il braccio violento della legge” Roy Scheider. Il suo personaggio, Vito Lucia, è un impresario di pompe funebri disonesto e un informatore della malavita che pugnala alle spalle il suo amico d’infanzia, il poliziotto Buddy (Roy Scheider). In un altro classico di culto, il thriller horror “God Told Me To” (1976), diretto da Larry Cohen, Lo Bianco interpreta un poliziotto di New York che indaga su una serie di bizzarri omicidi orchestrati dal leader di un gruppo religioso (Richard Lynch).