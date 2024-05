Trump: “Io addormentato al processo? Fake news, semplicemente chiudo gli occhi per ascoltare meglio”

Donald Trump che dorme in aula durante il processo Stormy Daniels a New York? Solo fake news per ridicolizzare l’ex presidente Usa candidato al bis contro Joe Biden. È lo stesso leader tycoon a liquidare sulla sua piattaforma social come false le notizie che lo descrivono addormentato durante le udienze del processo in corso a New York.

Trump: non mi addormento, chiudo gli occhi per ascoltare meglio

“Contrariamente a quello che dicono i media, non mi addormento durante la corrotta caccia alle streghe del procuratore distrettuale, specialmente oggi – scrive l’ex presidente su Truth Social – semplicemente chiudo i miei bei occhi azzurri, per ascoltare più attentamente, per analizzare tutto”. Insomma un modo per concentrarsi meglio. Tutt’altro che dormiente Trump torna a puntare l’indice contro il suo principale accusatore, il procuratore distrettuale, dopo aver definito il processo a suo carico “un assalto all’America”. Come sempre l’ex inquilino della Casa Bianca affronta i suoi guai giudiziari a muso duro, definendo i due testimoni chiavi del processo: “Due sacchi di spazzatura”.

L’ex presidente: sono solo fake news

Il post è arrivato dopo che ieri le persone presenti in aula – dove va ricordato non sono ammesse telecamere – hanno visto il tycoon con gli occhi chiusi per diversi minuti. E la stessa cosa era successa durante il primo giorno della selezione della giuria, con Trump che era apparso chiaramente addormentato, con la testa abbassata e la bocca aperta. Al processo a Trump “non è consentito testimoniare”. Lo ha detto lui stesso al termine dell’udienza del procedimento a suo carico per i soldi alla pornostar. Lasciando il tribunale, l’ex presidente spiega che non può testimoniare a causa del ‘gag order’, ovvero i limiti che gli sono stati imposti dopo i suoi commenti su testimoni e giurati.