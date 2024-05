Travaglio sbugiardato dalle Iene: “Ha fatto togliere il suo intervento su Chico Forti” (video)

Marco Travaglio su Chico Forti ci ha ripensato, ma non vuole che si sappia in giro. Chiamatelo “segreto di Pulcinella” o di Travaglio, ma tutti ricordano come il Fatto quotidiano fosse entusiasta del ritorno dell’italiano detenuto in Florida, qualora ci fosse riuscito il tandem Conte-Di Maio. Pur di non riconoscere i meriti del governo Meloni, il Fatto quotidiano è ricorso a un titolo disgustoso “Benvenuto, assassino” e a un’altrettanto disgustosa campagna di stampa per “dimostrare” che il produttore tv italiano sia effettivamente colpevole del delitto per cui è stato condannato negli Usa.

Guarda il servizio delle Iene

A sbugiardare Marco Travaglio, una perfida nota della redazione del programma Mediaset de le Iene. “Nelle ultime ore – si legge nella nota del popolare programma tv – ci state chiedendo in massa che fine abbia fatto il servizio intitolato: “Chico Forti torna in Italia e alcuni diventano bipolari”. Abbiamo dovuto toglierlo perché chi detiene i diritti della trasmissione “Accordi e Disaccordi” ci ha diffidato intimandoci di toglierlo dal nostro sito perché, evidentemente, non era d’accordo nel farci tenere lo spezzone in cui Marco Travaglio parlava del trasferimento di Chico Forti in Italia”.

Le Iene: “Travaglio ci ha fatto togliere il servizio dove parla di Chico Forti”

“Nessuno però – prosegue la nota – può impedirci di raccontarvi cosa aveva detto. In modo che, chi se la fosse persa ora possa comprendere a fondo il Travaglio pensiero, rispetto al rientro in Italia del nostro connazionale condannato all’ergastolo negli Stati Uniti. Allora: il nostro servizio mostrava uno spezzone in cui Marco Travaglio , come di consueto, si trovava in studio ad “Accordi e Disaccordi” e a un certo punto, parlando dell’arrivo a Pratica di Mare di Chico Forti e della foto che lo ritrae insieme a Giorgia Meloni, pone un quesito. “Io non capisco che cosa vada a fare il capo del governo italiano all’aeroporto a festeggiare un assassino e che cosa deve pensare la famiglia di quel ragazzo ucciso, ricordiamo, si chiama Anthony Dale Pike”. Ecco, questa è la parte che abbiamo dovuto togliere”.