Tra Carlo e Harry resta il gelo: il re troppo impegnato per incontrare il figlio in visita a Londra

Alla fine l’attesto incontro tra re Carlo e il principe Harry non c’è stato. Problemi di “agenda” è stata la spiegazione ufficiale fornita da un portavoce del duca di Sussex, che ha aggiunto che Harry “spera di vedere presto” il padre. Gli indicatori, allo stato attuale, però, dicono che la riconciliazione appare ancora lontanissima.

Re Carlo non trova il tempo per incontrare Harry: agenda piena

Harry era arrivato a Londra per il decimo anniversario degli Invictus Games. Una visita lampo di 48 ore, da solo: come ampiamente annunciato, Meghan e i figli sono rimasti in California. I rumors della vigilia parlavano con insistenza della possibilità dell’incontro con il re, invece Harry si è ritrovato in compagnia dei parenti da parte di madre, che sono stati al suo fianco durante la cerimonia nella cattedrale di St Paul. Nessuno dei royals, che pure erano stati invitati, come ha rivelato Page Six, si è presentato.

Il portavoce del duca: “Si rende conto degli impegni del padre, spera di vederlo presto”

Ufficialmente re Carlo è stato impossibilitato per i troppi impegni. Il risultato è stato che padre e figlio si sono ritrovati nello stesso giorno a pochi chilometri di distanza senza mai incrociarsi: mentre Harry era a St Paul, Carlo presenziava alla prima festa dell’anno nei giardini di Bukingham Palace. “In risposta alle numerose domande e alle continue speculazioni sull’opportunità o meno di un incontro del duca con suo padre mentre si trova nel Regno Unito questa settimana, sfortunatamente non sarà possibile a causa dell’agenda completa di Sua Maestà”, ha detto un portavoce di Harry. “Il duca ovviamente – ha aggiunto – si rende conto degli impegni di suo padre e delle varie altre priorità e spera di vederlo presto”.

Carlo cede a William il comando del vecchio reggimento di Harry

Epperò, non è sfuggito alla stampa che, mentre non trovava il tempo per incontrare Harry, Carlo ha potuto comunque affidare formalmente al principe William il comando del vecchio reggimento di Harry, l’Army Air Corp. “Sua Maestà il re cederà ufficialmente il ruolo di colonnello in capo dell’aeronautica militare a Sua Altezza Reale il principe di Galles”, si legge in una nota del Palazzo. Non si tratta di una sorpresa assoluta – sottolinea il quotidiano americano Intelligencer – dato che già più di un anno fa Buckingham Palace aveva affermato che William sarebbe stato il prossimo colonnello in capo dell’Aeronautica Militare. Quello su cui ci si interroga, però, è se fosse davvero necessario che l’ufficializzazione avvenisse subito dopo la dichiarazione di Harry sul mancato incontro.