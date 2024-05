Suicida il sindaco di Corte Palasio: la contestazione, poi lo sfogo. Nel 2022 un’altra morte misteriosa

Claudio Manara, sindaco di Corte Palasio (Lodi), è stato trovato senza vita mercoledì sera, con una corda al collo, nella sede municipale del Comune che amministrava. Il politico, 67 anni, in carica da maggio 2019, era solito trattenersi fino a tardi nel suo ufficio, mercoledì sera però, non vedendolo rincasare, i familiari hanno lanciato l’allarme. Solo il giorno prima il sindaco aveva tenuto un’assemblea per illustrare il bilancio del mandato in scadenza e annunciare le linee del nuovo programma; la serata aveva però visto toni molto accesi. Impiccato, forse perché scosso dalle contestazioni ricevute.è stato trovato senza vita mercoledì sera, con una corda al collo, nella sede municipale del Comune che amministrava. Il politico, 67 anni, in carica da maggio 2019, era solito trattenersi fino a tardi nel suo ufficio, mercoledì sera però, non vedendolo rincasare, i familiari hanno lanciato l’allarme. Solo il giorno prima il sindaco aveva tenuto un’assemblea per illustrare il bilancio del mandato in scadenza e annunciare le linee del nuovo programma; la serata aveva però visto toni molto accesi. Ecco il post pubblicato sulla sua pagina Fb.

Suicida Claudio Manara, sindaco di Corte Palasio: lo sfogo su Fb

“Ieri sera in una gremita Sala Consiliare del Municipio di Corte Palasio si è svolta la seconda serata di presentazione Lista Aria Nuova, programma e opere fatte. Ringraziamo tutti i numerosi presenti che hanno partecipato. Purtroppo non si è conclusa elegantemente, pertanto invitiamo tutti coloro avessero dubbi o domande di contattarci direttamente, avremo il piacere di ulteriori confronti… Il rispetto e l’educazione vanno applicati a qualsiasi livello, a partire dall’evitare di presenziare in gruppo in una serata di presentazione della lista candidata opposta, con la funzione anche solo di creare un clima di poca serenità e disturbo. Il Sindaco non “incita i ragazzi che gli ruotano attorno”, come se fossero marionette, non “orchestra per incitare i suoi seguaci”, come se fosse il capo di una setta…. Sono queste le parole che esprimono odio e violenza, da cui da sempre ci allontaniamo in maniera assoluta e ci discostiamo sotto ogni forma…”. Nella notte, dopo lo sfogo, Claudio Manara si è impiccato.

