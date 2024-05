Risucchiato dal motore di un aereo, ucciso dalle pale della turbina: mistero sulla terribile morte all’aeroporto di Amsterdam

Una morte terribile, quella toccata in sorte a una persona, di cui ancora non è stata fornita l’identità, ieri pomeriggio (29 maggio ndr) all’aeroporto internazionale di Amsterdam Schiphol. Il tragico incidente, hanno reso noto le autorità aeroportuali, è avvenuto sul piazzale fuori dal trafficato terminal dell’hub, mentre il volo KL1341 della Klm, si stava preparando a decollare per Billund, in Danimarca. E per la vittima non c’è stato scampo: risucchiato nel motore di un aereo passeggeri, è stato ucciso dalle pale rotanti della turbina.

Risucchiato dal motore di un aereo a Amsterdam, è giallo sulla terribile morte di una persona sulla pista dell’aeroporto

Sull’accaduto è stata aperta un’indagine. E anche la compagnia aerea – riferisce la Bbc – ha fatto sapere di star indagando sul tragico episodio. Secondo diversi media olandesi la vittima potrebbe essere un dipendente coinvolto nel respingimento di un aereo prima del decollo. Le immagini ottenute dall’emittente nazionale olandese NOS mostrano i servizi di emergenza che circondano l’aereo passeggeri sul piazzale dell’aeroporto, dove sono parcheggiati gli aerei. Secondo i rapporti, l’aereo coinvolto era un jet Embraer a corto raggio, utilizzato dai voli di servizio Cityhopper di KLM tra le destinazioni vicine in Europa. L’aeroporto di Schiphol ha dichiarato: «I nostri pensieri vanno ai parenti della vittima, ci stiamo prendendo cura dei passeggeri e dei colleghi che hanno assistito al fatto».

Una morte in diretta: tutti i punti ancora da chiarire

«Oggi a Schiphol si è verificato un incidente durante il quale una persona è finita nel motore di un aereo in funzione», ha scritto la compagnia di bandiera olandese Klm in una nota. Aggiungendo che «purtroppo la persona è morta». Il vettore però non ha rivelato l’identità della vittima. E soprattutto su questo si accentrano i misteri della vicenda, concatenati ai diversi punti oscuri ancora da chiarire, a partire proprio dalla dinamica dei fatti. A riguardo, per esempio, un dipendente dell’aereo in questione ha raccontato che una persona sarebbe saltata nel motore mentre l’equipaggio aveva appena completato le istruzioni sulla sicurezza. A quel punto si sarebbe udito un «rumore infernale». E per un attimo sarebbe apparso del fumo, ha aggiunto la stessa fonte.

Risucchiato dal motore di un aereo, il mistero comincia dall’identità della vittima

Ma chi era questa persona? Al momento, tra i tanti tasselli ancora da aggiungere al mosaico tragico, non è chiara l’identità della vittima. Non è stato detto nemmeno se fosse un uomo o una donna. Tanto meno l’età e, soprattutto, se fosse un passeggero dello stesso volo o di un altro, oppure se fosse un dipendente dello scalo. Non solo. Ad alimentare un giallo che non presenta indicazioni se non sulla modalità terribile della morte, mancherebbero ancora conferme o smentite anche sul fatto se il gesto sia stato o meno intenzionale. Tutto da capire e comunicare ancora insomma. In un quadro che per ora ha solo una granitica, agghiacciante certezza: quella in cui è incorsa la vittima è stata una morte orribile.