Quando De Luca definì “chiattona” e mostrò il dito alla grillina (video) il M5S s’indignò, oggi critica Meloni..

Che peccato, che occasione persa, quella del leader del M5S Giuseppe Conte, che ieri è riuscito nell’impresa, non facile, di dare ragione al governatore della Campania, Vincenzo De Luca, e torto a Giorgia Meloni, che aveva rispedito al mittente la definizione di “stronza” affibbiatele qualche mese fa dallo sceriffo-cafone. “Qualcuno può cogliere un atteggiamento che suscita simpatia e dire che Giorgia è verace, è una del popolo. Però è il presidente del Consiglio. Ha dimostrato di essere, da un lato, vendicativa, perché è in atto uno scontro col presidente di una Regione – continuo – a cui il governo ha bloccato i Fondi per lo Sviluppo e la Coesione. E dall’altro, ha dimostrato anche di essere rosicona”.

De Luca contro Meloni, lo strano atteggiamento del M5S

Bene. Peccato che nel 2017 De Luca avesse avuto lo stesso atteggiamento maschilista nei confronti della leader dell’opposizione in Consiglio regionale, Valeria Ciarambino, rea di essere sovrappeso. “C’è una signora che disturba anche quando sta a cento metri di distanza. Quella chiattona!”. Dopo l’accusa di “infamità” rivolta a suo tempo a Rosi Bindi e l’epiteto di “bambolina” per Virginia Raggi, il presidente della Regione Campania se la prese con un’altra donna “colpevole” di aver guidato la rivolta dei suoi contro un provvedimento di bilancio che il governatore aveva appena fatto approvare dall’aula ricorrendo al voto di fiducia.

In passato De Luca aveva ironizzato anche sull’aspetto fisico dell’esponente del Pd Rosi Bindi, provocando la reazione del partito, che anche ieri s’è schierato contro la premier. “Non è che ti svegli la mattina e a 24 ore dalle elezioni t’inventi la categoria degli impresentabili, per me impresentabile è l’onorevole Rosaria Bindi, da tutti i punti di vista”, disse il governatore alla vigilia delle elezioni, quando la Bindi aveva indicato alcuni personaggi a lui vicini che non era opportuno candidare…

Per non parlare di un altro video nel quale il galantuomo De Luca mostrava alla Ciarambino il dito medio, nel corso di un dibattito in aula…