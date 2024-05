Pomeriggio di sangue a Agrigento, 35enne accoltella moglie e due figli piccoli e si barrica in casa

Momenti di terrore quelli vissuti in un pomeriggio che sembrava come tanti a Cianciana, piccolo paese della provincia di Agrigento, dove un 35enne ha aggredito a colpi di coltello la moglie e i due figli piccoli (un maschietto e una bambina), di cui uno di appena 7 anni che ora versa in gravi condizioni a causa delle ferite riportate. Poi l’uomo si è barricato nella sua abitazione, da dove si rifiuta di uscire.

Agrigento, accoltella moglie e figli: grave il piccolo di 7 anni

Da quanto si apprende, la situazione del bimbo è quella più preoccupante: il piccolo è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale pediatrico di Palermo. La mamma, invece, è ricoverata all’ospedale di Sciacca. Mentre un’altra figlia si troverebbe in un nosocomio di Palermo. Sotto l’abitazione, i Carabinieri e i Vigili del fuoco che, per precauzione, hanno fatto arrivare anche un carro attrezzato con il telo da salto, nell’eventualità che l’uomo arrivi a gettarsi nel vuoto.

Dopo l’aggressione, l’uomo si è barricato in casa

Uomo che, nel momento in cui scriviamo, sarebbe ancora barricato all’interno dell’appartamento: una casa popolare trasformata dall’aggressione virulenta ai suoi cari in una sconcertante scena del crimine. E in un presidio al cui interno l’aggressore si è rinchiuso dopo aver fatto uscire, uno dopo l’altro, tutti i tre i componenti della famiglia. Moglie e figli feriti e trasportati nei diversi ospedali. Lui, invece, si rifiuta di uscire e le forze dell’ordine sul posto temono che possa farsi del male.

Carabinieri e Vigili del fuoco preparati nell’eventualità di gesti estremi

Per questo, come riferisce il sito di Today, «la zona è stata sgomberata ed è presente un mezzo dotato di gru per consentire alle forze dell’ordine di fare eventualmente irruzione nell’appartamento qualora la situazione dovesse sfuggire di mano. Sarebbe anche intervenuto un mediatore per avviare una trattativa con il 35enne».