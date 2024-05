Pitbull assassini, un’altra vittima a Vercelli: un bambino di 5 mesi. Panico in strada anche a Foggia

Un’altra tragedia che vede protagonisti i pitbull, cani resi pericolosi dall’imperizia e la distrazione dei propri padroni. Stavolta ne ha fatto le spese il piccolo Michele, un bambino di cinque mesi morto dopo essere stato azzannato dal pitbull di famiglia in via Marconi a Palazzolo Vercellese. In pochi istanti, la tragedia. Il neonato era tra le braccia della nonna quando è stato aggredito dal cane, Nerone, 8 anni, ha morso il bambino alla testa, che è poi morto in ospedale. La nonna ha detto ai carabinieri che stava facendo una passeggiata in giardino: «Il cane ci seguiva. A un certo punto ha fatto un balzo e ha morso il bambino alla testa» I genitori del bambino si chiamano Dennis Cassinelli e Barbara Saporito. Una tragedia simile era accaduta tre settimane fa a Eboli. Il padre e la madre invece erano usciti di casa per andare a fare la spesa. Quando sono tornati a casa, hanno portato il neonato vicino al campo sportivo in cui è atterrato l’elicottero del 118 ma la corsa in ospedale è stata vana.

Pitbull assassino: non solo il bambino di Vercelli, ma anche a Foggia

Ieri, vicino Foggia, un altro inquietante episodio. Un cane pitbull, dopo essersi sciolto dalla guida della padrona, ha prima azzannato per strada una ragazza di 15 anni e poi si è lanciata su una bambina di 7. Quest’ultima è stata soccorsa dalla madre che addirittura si sarebbe lanciata dal balcone al primo piano per difenderla e cercare di salvarla. Entrambe sono finite in ospedale. E’ accaduto nei giorni scorsi, a Serracapriola, in provincia di Foggia. La donna ha riportato la frattura di un piede. Importanti anche le ferite riportate dalla piccola azzannata alle gambe dal cane. Sulla vicenda indagano i carabinieri.