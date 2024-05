“Non esiste la destra buona”: dalla Spagna delirante attacco a FdI della ministra rossa Ribera

Non esiste una destra “buona” e una “cattiva”, ma solo una “cattiva”: il delirante concetto è stato espresso dalla capolista dei socialisti spagnoli alle elezioni europee e ministra della Transizione ecologica, Teresa Ribera.

“Per la ministra Ribera FdI è un partito di estrema destra”

Parlando a “Canal Sur”, la ministra sinistra ha chiesto al Presidente del Partito popolare, Alberto Nunez Feijoo, di chiarire se si accordera’ dopo le elezioni con Fratelli d’Italia (FdI), spiegando che non esiste una “ultraderecha“, “un’estrema destra buona e una cattiva”, ma l’estrema destra e’ solo “cattiva”.

La ministra ha risposto alle parole di Feijoo, secondo cui Fratelli d’Italia non sarebbe paragonabile “ad altri partiti considerati di estrema destra in Europa”. Ribera si è detta poi convinta che il Pp “non abbia un progetto” per l’Europa, ma che il suo unico progetto sia “fare un patto con l’estrema destra, con la Meloni“, una persona che in Italia vieta “la registrazione dei figli delle coppie omosessuali e impone limitazioni alle donne”.

La ministra rossa furiosa per le parole di elogio del leader dei popolari per Meloni

Ribera ha, inoltre, accusato l’esecutivo Meloni di “tagliare” lo Stato sociale e “sostenere atteggiamenti assolutamente xenofobi nei confronti dei migranti”. “Non è questo che vogliamo per il resto dell’Europa. Non c’e’ un’estrema destra buona e un’estrema destra cattiva, ma un progetto che si scontra frontalmente con i valori dei diritti, della liberta’ di espressione e della democrazia che l’Europa ha sempre difeso”.

Per questo motivo, la candidata socialista ha anche considerato un “grande errore” il fatto che la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, abbia lasciato aperta la porta a un patto con FdI.

Per Ribera il presidente dei popolari spagnoli “sta diventando uno dei leader più conservatori della destra tradizionale europea”, perché “Sta abbracciando spudoratamente l’estrema destra, a differenza di quanto fanno altri leader conservatori europei”