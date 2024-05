Niente tregua, Israele avvisa i palestinesi: “Sgomberate Rafah est, stiamo per attaccare”

Negoziati sospesi tra Israele e Hamas fino a domani. Al termine di una giornata di intensi negoziati per una tregua a Gaza, la delegazione di Hamas che era al Cairo per i colloqui ieri ha consegnato la risposta del gruppo ai mediatori di Egitto e Qatar ed è partita alla volta di Doha per consultazioni interne al movimento. La delegazione sarà di nuovo nella capitale egiziana domani, riferisce il canale egiziano Al Qahera. A Doha anche il capo della Cia William Burns “per un incontro con il premier Mohammed Bin Abdul Rahman al-Thani” con l’obiettivo di parlare “dell’impegno per raggiungere un accordo sugli ostaggi a Gaza”. Israele intanto blocca tutte le attività di Al Jazeera nel Paese.

Israele chiede alla popolazione palestinese di lasciare zona est di Rafah

Intanto le forze armate israeliane hanno cominciato a chiedere alla popolazione palestinese presente nella zona di evacuare i quartieri della parte orientale di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, vicini al confine israeliano, in vista della pianificata offensiva nell’area meridionale dell’enclave. A riportarlo è il ‘Times of Israel’, precisando che ai civili viene chiesto di spostarsi verso la zona umanitaria delle aree di al-Mawasi e Khan Younis.

L’esercito israeliano sta iniziando a lanciare volantini nella parte orientale di Rafah, inviare messaggi e fare telefonate ai palestinesi contenenti istruzioni sulle zone che devono essere evacuate a Rafah e su quali percorsi prendere per raggiungere una zona umanitaria designata. Lo riporta il Times of Israel, citando l’ordine di evacuazione lanciato dall’esercito israeliano in vista della pianificata offensiva sulla parte meridionale della Striscia di Gaza.

L’ordine di evacuazione – si legge – riguarda per ora solo ad alcuni dei quartieri orientali di Rafah, e non all’intera città nel sud di Gaza. L’IDF pubblica inoltre una mappa delle zone incluse. Il portavoce dell’IDF Avichay Adraee ha annunciato che l’esercito israeliano ha chiesto ai residenti nei quartieri di Al-Salam, Al-Jeneina, Tabet Ziraa e Al-Byouk di evacuare immediatamente verso l”area umanitaria ampliata’ di Al-Mawasi”.