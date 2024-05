Metaverso e recruiting, uno strumento per attrarre le giovani generazioni

Il metaverso sta trasformando diversi settori dell’economia, della finanza e dell’attività di impresa. E non fa eccezione quello delle risorse umane: molte aziende stanno infatti esplorando diversi strumenti offerti da questa tecnologia dalle innumerevoli potenzialità per attirare nuovi talenti, specialmente tra le giovani generazioni sempre più connesse digitalmente e attente all’innovazione tecnologica.

In un panorama in cui il settore del recruiting si evolve rapidamente e si modella attorno a nuove esigenze, il metaverso emerge come un potente strumento a disposizione delle aziende. Infatti, le imprese che adottano queste tecnologie hanno la possibilità di creare ambienti più immersivi e realistici dove effettuare i primi passaggi dell’iter di selezione, offrendo ai candidati un’introduzione alla cultura aziendale e alle opportunità che potrebbero trovare all’interno dell’organizzazione.

Con l’obiettivo di attrarre nuovi talenti, aumentare la visibilità tra le nuove generazioni e confermare il percorso avviato nel campo dell’innovazione tecnologica, Cassa Depositi e Prestiti ha lanciato un programma di recruiting nel Metaverso. Il progetto mira a selezionare stagisti da inserire nelle sedi di Roma e Milano in varie aree aziendali, tra cui legale, finanza, business, comunicazione, risorse umane, rischi, audit, cooperazione internazionale, sostenibilità e ICT. Le figure ricercate sono laureate o laureande triennali e magistrali con un background sia scientifico che umanistico.

Per l’occasione è stato creato uno spazio virtuale nel Metaverso al quale si può accedere dal sito di CDP: un ambiente che replica fedelmente la storica sede di via Goito per offrire ai candidati un’esperienza immersiva e coinvolgente.

I candidati che desiderano partecipare alle selezioni seguiranno un percorso virtuale nel Metaverso, dove potranno esplorare i valori e la cultura aziendale del Gruppo CDP attraverso una serie di contenuti multimediali e avranno l’opportunità di interagire con gli avatar dei recruiter.

Cliccare qui per entrare nel Metaverso e inviare il proprio CV. Le candidature sono aperte fino al 28 maggio.