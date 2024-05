Meloni e Schlein a duello in tv il 23 maggio nel salotto Rai di Bruno Vespa

Il confronto tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la segretaria del Pd Elly Schlein si svolgerà giovedì 23 maggio. Sede del dibattito sarà la trasmissione ‘Porta a Porta’ di Bruno Vespa. Lo fanno sapere in una nota congiunta i rispettivi staff. Tra i temi che saranno affrontati, dicono gli analisti, saranno certamente il lavoro (in particolare la sicurezza sul lavoro), l’Europa, la sanità, il Job Act, ma anche le alleanze politiche sul fronte europeo in vista di possibili maggioranza.

Senza rinunciare al sovranismo che caratterizza il suo pensiero politico, suo e dei Conservatori e Riformisti che è il gruppo a cui Fratelli d’Italia è affiliato . Ma ci sarà spazio, statene certi, anche la retorica dell’antifascismo, legata ai temi politici di attualità. Il giorno 2 giugno il Pd ha già annunciato la mobilitazione a Roma sulla Costituzione e l’Europa federale contro il premierato e l’autonomia differenziata. Anche i sondaggi politici Bidimedia infatti confermano il dualismo tutto al femminile tra le candidate (e capoliste) di Fratelli d’Italia e Partito Democratico alle Europee: Meloni guadagna come Schlein lo 0,6% rispetto all’ultimo dato di Bidimedia, facendo salire rispettivamente al 27,7% e 20,8% FdI e Pd.