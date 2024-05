Mazza: “Saviano non sarà presente alla Buchmesse di Francoforte. Scurati invitato, ma ha preferito non esserci”

Roberto Saviano non sarà presente alla Buchmesse 2024 di Francoforte nell’ambito del programma italiano. Mauro Mazza, commissario straordinario del governo per il coordinamento delle attività connesse alla partecipazione dell’Italia quale Paese d’onore alla Fiera del Libro di Francoforte, rispondendo ad una domanda durante la conferenza stampa di presentazione presso la Literaturhaus Frankfurt a Francoforte sul Meno, ha detto che Saviano non ci sarà «perché, da un lato, abbiamo voluto dare voce a chi finora non l’ha avuta. Dall’altro, tra i criteri che ci hanno ispirato, c’è stato anche quello di scegliere autori le cui opere fossero completamente originali, quindi si è fatto questo tipo di scelta».

Buchmesse, Mazza: “L’Italia sarà presente all’insegna della pluralità”

Dopo 36 anni l’Italia torna Paese Ospite d’Onore della Frankfurter Buchmesse: il più grande evento di riferimento per il mondo dell’editoria, in grado di attirare 300.000 visitatori, che quest’anno si terrà dal 16 al 20 ottobre. Alla Fiera del Libro il nostro Paese sarà presente “all’insegna della libertà e della pluralità, che non sempre è stata la stella polare nelle manifestazioni culturali“, e “si rivolgerà agli editori e ai lettori di tutto il mondo”.

Mazza: “Guardare alla presenza italiana a Francoforte senza paraocchi e pregiudizi”

Alla conferenza stampa Mazza ha aggiunto: “Noi pensiamo a una cultura che unisce e oggi ce n’è davvero bisogno. Una cultura che deve unire il nostro Paese e anche l’Europa”. “Noi puntiamo a una vera squadra che aspira a vincere”. E quella italiana a Francoforte sarà basata su “una miscela tra letterati affermati e giovani promesse”. Mazza ha chiesto di guardare a questa presenza italiana a Francoforte “senza paraocchi e senza pregiudizi, che non aiutano a capire. Noi abbiamo tante storie da raccontare”.

“Saviano non sarà presente, Scurati è stato invitato ma ha preferito non esserci”

Mazza è stato sottoposto a un fuoco di fila di domande da parte dei cronisti. Antonio Scurati “era stato invitato ma ha preferito non esserci”, mentre Paolo Giordano e Alessandro Piperno “non potranno intervenire per altri impegni”, risponde. Roberto Saviano “sarà invitato dalle case editrici tedesche”. Complessivamente saranno un centinaio gli autori italiani alla Fiera del Libro di Francoforte, tra nomi affermati ed emergenti: tra gli altri sono attesi Alessandro Baricco, Susanna Tamaro, Dacia Maraini, Sandro Veronesi, Melania Mazzucco, Chiara Valerio, Carlo Rovelli, Emanuele Trevi. Mazza ha risposto ad ulteriori precisioni richieste dai cronisti. Un giornalista tedesco ha chiesto se l’assenza nell’elenco degli scrittori invitati del nome di Roberto Saviano sia dovuto alle sue posizioni critiche sul governo italiano. Risposta: “Saviano non c’è perché non è stato invitato. Tra i criteri che ci hanno ispirato nella scelta degli autori – ha spiegato Mazza – da un lato c’è stata la volontà di dare spazio alle altre voci possibili e dall’altro presentare autori con opere integralmente originali”.

Cipolletta (Aie): “Invito a soffermarsi sugli autori presenti e non sugli assenti”

Il presidente dell’Associazione Italiana Editori, Innocenzo Cipolletta, ha ricordato: “Abbiamo fatto una scelta sulla base delle disponibilità degli autori. Inviterei a soffermarsi sui tanti autori che saranno presenti e non sugli assenti, vista la varietà e pluralità delle presenze”. Sono oltre 100 gli autori che faranno parte del programma letterario, a cura dell’Associazione Italiana Editori, che prenderanno parte a Italia Ospite d’Onore alla Fiera del Libro di Francoforte 2024. L’elenco, non ancora definitivo, è stato reso noto oggi alla conferenza stampa di presentazione dell’evento a Francoforte:

Grandi autori presenti alla Buchmesse di Francoforte

Beatrice Alemagna, Viola Ardone, Stefania Auci, Silvia Avallone, Pierdomenico Baccalario, Andrea Bajani; Marco Balzano, Alessandro Barbero, Guido Barbujani, Alessandro Baricco, Annalena Benini, Franco Buffoni,Pietrangelo Buttafuoco,Cristina Caboni, Davide Calì, Giulia Caminito ,Alessandro Campi,;Olga Campofreda, Chiara Carminati;Gianrico Carofiglio, Aldo Cazzullo, Rita Charbonnier, Emanuele Coccia, Paolo Cognetti, Giuseppe Conte; Mauro Covacich, Giuseppe Culicchia; Elisabetta Dami, Alessandro D’Avenia, Maurizio de Giovanni; Erri De Luca, Luigi De Pascalis, Mario Desiati, Donatella Di Pietrantonio; Erin Doom, Claudia Durastanti, Luca Enoch, Luigi Maria Epicoco; Maddalena Fingerle, Antonio Franchini, Vins Gallico; Anna Giurickovic Dato, Elisabetta Gnone, Gian Marco Griffi; Giordano Bruno Guerri, Helena Janeczek; Felicia Kingsley, Nicola Lagioia, Vivian Lamarque, Ginevra Lamberti, Vincenzo Latronico, Claudio Magris.

Ancora: Gennaro Malgieri, Milo Manara, Antonio Manzini; Dacia Maraini, Beatrice Masini, Lorenzo Mattotti; Melania G. Mazzucco, Luciano Mecacci; Francesca Melandri, Daniele Mencarelli, Marco Missiroli Davide Morosinotto; Sacha Naspini, Alessandra Necci, Paolo Nori, Marta Palazzesi, Valeria Parrella, Francesco Piccolo, Rosella Postorino, Teresa Radice, Patrizia Rinaldi, Andrea Romano, Davide Rondoni, Carlo Rovelli, Paolo Rumiz,Massimo Sandal, Alessandro Sanna, Igiaba Scego, Kira Shell, Gianluigi Simonetti, Fabio Stassi, Susanna Tamaro, Guido Tonelli, Pera Toons, Emanuele Trevi, Stefano Turconi, Igor Tuveri, Alice Urciuolo; Marina Valensise, Chiara Valerio, Carlo Vecce, Marcello Veneziani; Sandro Veronesi, Olimpia Zagnoli e Stefano Zecchi.