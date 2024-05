Marine Le Pen rompe con Afd: “Non staremo più con loro”. La Lega: “Siamo allineati e concordi”

Il Rassemblement National di Marine Le Pen rompe con i tedeschi dell’Afd. “Non siederemo più con loro in occasione della prossima legislatura” europea, ha detto a Liberation Alexandre Loubet il direttore della campagna elettorale di Jordan Bardella, presidente di Rn e capolista per le europee. Oggi Rn e Afd, così come la Lega, fanno parte del gruppo Identità e democrazia. La decisione, su cui la Lega ha fatto sapere di essere “allineata e concorde”, apre potenziali nuovi scenari negli equilibri europei post voto.

Il Rn di Marine Le Pen rompe con l’Afd

Secondo quanto emerso, a spingere il Rn verso questa scelta è stata l’intervista del deputato europeo dell’Afd Maximilian Krah a Repubblica di sabato. Nel colloquio l’esponente tedesco ha rifiutato la definizione di “criminali di guerra” per le SS, sostenendo che non si può generalizzare e “bisogna valutare individualmente le colpe”.

La Lega: “Allienati e concordi”. Il gruppo Identità e democrazia verso l’espulsione dei tedeschi

Fonti della Lega hanno commentato la presa di posizione del Rn affermando che “come sempre, Matteo Salvini e Marine Le Pen sono perfettamente allineati e concordi”. Una fonte tedesca di Identità e democrazia, dunque di Afd, ha minimizzato sostenendo che quella del partito di Le Pen sarebbe una mossa dettata dalla circostanza “del dibattito tra i candidati principali di stasera in Francia per evitare che tutti chiedano a Jordan Bardella di Maximilian Krah”. Altre fonti del gruppo, però, fanno sapere che Identità e democrazia sta valutando l’espulsione di Afd. Giocoforza la decisione sarà formalizzata dopo il voto, ma la strada sembra tracciata: “Da AfD questa volta hanno oltrepassato il limite”, hanno spiegato dalla dirigenza di Id confermando la vicinanza con le posizioni espresse da Le Pen.

Fonti di Rn parlano dei buoni rapporti “con Giorgia Meloni e FdI”

Intervistato dall’agenzia di stampa LaPresse, un membro della delegazione di Rn a Bruxelles ha risposto anche a delle domande sui rapporti del partito di Marine Le Pen con FdI. “Siamo in buoni rapporti con Fratelli d’Italia e Giorgia Meloni. Aspettiamo i risultati delle elezioni e le scelte di ogni parte per capire cosa faremo nel prossimo mandato. Ma, come si è potuto vedere al vertice in Spagna dello scorso fine settimana, dove ci siamo incontrati con Meloni e gli altri leader conservatori, le relazioni tra di noi sono buone”, ha detto la fonte. Anche per quanto riguarda possibili nuove alleanze “tutti stanno aspettando l’esito delle elezioni, per capire cosa accadrà nel prossimo mandato”, ha aggiunto il membro della delegazione del presidente di Rn, Jordan Barella.