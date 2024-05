L’ira di Trump: “È stato un processo truccato dal corrotto Biden. Il vero verdetto sarà il 5 novembre”

“È stato un processo truccato, volevamo un cambiamento di sede, dove avremmo potuto avere un processo equo. Non l’abbiamo ottenuto. Volevamo un cambio di giudice, volevamo un giudice che non fosse in conflitto di interessi… Nessuno ha mai visto nulla di simile”. È un Trump scatenato quello che si presenta davanti ai giornalisti all’indomani del verdetto di colpevolezza nel processo Stormy Daniels per i pagamenti illeciti alla pornostar in cambio del suo silenzio. L’ex presidente Usa, candidato al bis, è stato giudicato colpevole di tutti e 34 i capi di imputazione. Ed è il primo ex presidente degli Stati Uniti a essere condannato in un procedimento penale.

Stormy Daniels, Trump: è stato un processo truccato

Il leader tycoon, che ha annunciato che farà appello contro “questa truffa”, ha denunciato l’amministrazione del “corrotto Biden” per aver indirizzato il giudice Juan Merchan, che ha presieduto il processo. “Il vero verdetto sarà espresso dal popolo il 5 novembre. Tutti sanno cosa è successo qui”, ha detto Trump scagliandosi contro il procuratore distrettuale di Manhattan.

“Il vero verdetto ci sarà il 5 novembre”

“Sembra un angelo, ma è un vero diavolo. Non c’è mai stato un giudice più in un conflitto di interessi di lui. Adesso sono sottoposto a un ordine bavaglio, a cui non lo è mai stato nessuno, nessun candidato presidenziale prima. Un orrendo ordine bavaglio, in base al quale ho dovuto pagare migliaia di dollari in multe e sono stato minacciato di finire in prigione”.

“Dietro c’è la Casa Bianca e il corrotto Biden”

The Donald non ha dubbi sulla regia della sua condanna: il tentativo di azzoppare la sua corsa verso la Casa Bianca, che potrebbe rivelarsi però un boomerang per Biden. “Sono il candidato principale. Sono in vantaggio su Biden di molto”, ha detto durante la conferenza stampa a New York parlando di vergogna e processo farsa. “Non so se Biden ne sa qualcosa, perché non so se sa qualcosa di alcunché. Ma è comunque il presidente, quindi dobbiamo usare il suo nome, e questo è stato fatto da Washington, e nessuno ha mai visto niente di simile”. “Arriva tutto dalla Casa Bianca – ha continuato l’ex presidente – il corrotto Joe Biden, il peggior presidente nella storia del nostro Paese, il più incompetente, il più stupido che abbiamo mai avuto. E il più disonesto”.

“Faremo appello contro questa truffa”

E ancora accuse alle modalità del processo. “Se hanno fatto questo a me, possono farlo a chiunque. Faremo appello contro questa truffa. Ci appelleremo su molti aspetti. Non ci ha permesso di avere testimoni, non ci ha permesso di parlare, non ci ha permesso di fare nulla. Il giudice era un tiranno”, ha detto Trump aggiungendo “dovrei andare in prigione per 187 anni”. Il processo Stormy Daniels è il primo dei quattro in cui è imputato che arriva a sentenza. Difficilmente gli altri arriveranno in aula o a conclusione prima delle elezioni presidenziali del 5 novembre.

Biden: Trump minaccia la nostra democrazia

Lapidario Joe Biden dal suo account X che usa per la campagna elettorale. “Donald Trump sta minacciando la nostra democrazia. Prima ha messo in discussione il nostro sistema elettorale, poi ha messo in discussione il nostro sistema giudiziario”.