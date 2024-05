Lacrime e standing ovation per l’addio di Claudio Ranieri. Il dicorso da brividi del mister (video)

“Voglio ringraziarvi di vero cuore, quello che abbiamo fatto lo abbiamo fatto insieme. Sia l’anno scorso che quest’anno, bravi tutti e bravi i ragazzi”. Commozione, lacrime, pubblico in piedi per l’addio al Cagliari e forse al calcio di mister Claudio Ranieri, che ieri sera al termine della partita con la Fiorentina ha salutato i tifosi rossoblù alla Unipol Domus. “Dovrete stare sempre vicini a questi ragazzi finche’ daranno tutto, potranno sbagliare ma con voi dietro non molleranno mai e staranno sempre a testa alta”, ha aggiunto ancora rivolto ai tifosi durante il giro d’onore. “Quando giocano questi ragazzi pensano a tutti voi, alle difficoltà che avete anche per starci vicino in trasferta. Credetemi, questa è la miglior spinta per un giocatore, sentire che dietro c’è un popolo che trepida per loro. Vi ringrazio di vero cuore”, ha concluso indossando poi una sciarpa rossoblù al collo. Nel discorso d’addio, in una atmosfera emozionante, Ranieri è stato interrotto da un urlo a squarciagola che ne ha fermato le parole commosse: la sua risposta è stata da brividi.

Claudio Ranieri was visibly emotional after receiving a standing ovation from the crowd, players, and referee before the final match of his managerial career.

The Premier League winner is set to retire from football 🥹❤️️

