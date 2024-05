La ridicola promessa elettorale di Alessia Morani: “Mi faccio bionda se vengo eletta al parlamento europeo”

“Se vengo eletta al Parlamento europeo mi faccio bionda, non l’ho mai fatto prima ma in caso di elezione prometto di tingerli”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, la candidata alle europee per il Pd Alessia Morani. La politica ai tempi dei social è ridotta a questo: le promesse elettorali non vertono più su tasse, pensioni o misure economiche e sociali, ma sul cambio di look. L’elettore non più badare al capello. Al massimo, il capello a cui badare appunto è quello che dovrà curare il parrucchiere. Poco importa che la promessa di farsi biondi come ex voto sia una tradizione più del mondo dello sport che di quello della politica.

L’esponente dem promette che si farà bionda

Indimenticabile, in tal senso, i giocatori della Sampdoria dopo lo scudetto vinto: tutti, da Roberto Mancini all’indimenticato Gianluca Vialli, da Cerezo a Bonetti, tutti coi capelli tinti biondo platino.

Anche loro festeggiavano l’ingresso in Europa, ma nel senso della partecipazione alla Coppa dei Campioni.

Alessia Morani promuove la Meloni, ma solo sul look

Ai microfoni di Geppy Cucciari e Giorgio Lauro l’esponente dem commenta anche la scelta della premier sulla scheda per le europee? ”Lei dice sempre di voler esser chiamata ‘il presidente”’, per questo ”mi sarei aspettata che sulla scheda chiedesse di scrivere ‘Giorgia Meloni detta…Giorgio”’. L’ex parlamentare ha poi espresso anche parole di apprezzamento nei confronti della leader di Fratelli d’Italia: ”Politicamente la penso esattamente all’opposto ma come donna sono contenta che abbia sfondato il tetto di cristallo” della politica. Meloni poi cura molto l’aspetto e fa benissimo, è sempre molto elegante, ed in particolare”, ha ammesso Morani a Un Giorno da Pecora, ”mi piace molto quel suo tailleur verde, che credo sia Armani”.