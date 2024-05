La precisazione di Michele Serra su posate e congiuntivi: è stato travisato ciò che ho detto

A seguito dell’articolo da noi pubblicato dal titolo Da Michele Serra imbarazzante difesa dei salotti radical chic: “Noi usiamo posate e congiuntivo, quelli di destra no” lo stesso Michele Serra ci ha inviato la precisazione che segue, che pubblichiamo integralmente: “Gentile direttore, il suo giornale mi ha attribuito, in un titolo molto vistoso, e tra virgolette, parole da me mai pronunciate: ‘Noi usiamo posate congiuntivo, quelli di destra no’. La frase corretta, pronunciata in un’intervista alla Stampa di Annalisa Cuzzocrea, era totalmente diversa, nella lettera e nelle intenzioni: ‘Il problema è che mangiare con le posate e usare il congiuntivo ormai basta per essere definiti radical chic’. Il titolo del Secolo era seguito da un articolo molto critico ma tutto sommato corretto. Ma poiché tutti leggono solo il titolo, ne è scaturito un piccolo pestaggio mediatico a catena, con Libero e Nicola Porro riconoscibili, nel tumulto degli ululanti, in prima fila. Dei social, come si direbbe dalle vostre parti, me ne frego da sempre. Ma i giornali italiani (tutti!) vorrei che perdessero l’indecente abitudine di attribuire tra virgolette parole mai dette. Grazie dell’attenzione”.

Ci scusiamo con Michele Serra perché il virgolettato del titolo espone quello che forse è il suo retropensiero, ma che non è mai stato un suo pensiero espresso. L’esempio scelto – l’uso delle posate e la conoscenza delle regole della grammatica – come atteggiamento criticabile da destra ci ha indotto a ritenere che evidentemente per lui quelli di destra non usano comportarsi a tavola secondo le regole del bon ton. Per non dire dell’accusa alla destra di essere incolta che è ormai luogo comune dalle parti che Serra frequenta. Se non era quello l’intento ce ne rallegriamo e provvediamo alla correzione del titolo, unendoci a Serra nell’augurio che i giornali – tutti – riportino senza pregiudizi notizie e opinioni.