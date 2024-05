La contestazione alla Roccella a Trento? Quattro gatti. Una foto smonta la narrazione della sinistra

Basta uno striscione e quattro gatti, forse cinque, per finire sui siti e avere una rilevanza inimmaginabile: prendete la sbandierata contestazione di queste ore alla ministra Eugenia Roccella, a Trento.

Se i quattro gatti sono di sinistra, meritano la prima pagina

Molti portali d’informazione hanno dato grande risalto all’evento. Ma, come insegnano, i tecnici della comunicazione, un’immagine vale più di una lunga e verbosa replica. Così ha fatto la ministra Roccella, che sulle sue pagine social ha documentato plasticamente la consistenza numerica delle contestazioni di Trento. Meno di una decina di persone: una foto di gruppo di una famiglia neanche troppo prolifica.

I contestatori si sono “radunati”, ma il termine è davvero sovrabbondante, davanti al Palazzo della Provincia autonoma di Trento dove è in corso il panel che vede ospite la ministra per la Famiglia. “I nostri corpi non sono la vostra propaganda” recitava lo striscione steso a Piazza Dante.

Roccella: “La contestazione? Dalla foto capirete che il clamore è ingiustificato”

A commento, la responsabile del dicastero per la famiglia e le natalità, ha scritto poche righe sui social: «Oggi a Trento è andato tutto benissimo: io ho svolto l’intervento previsto al Festival dell’Economia, alcune persone che volevano protestare lo hanno fatto tranquillamente, nessuno ha impedito a nessun altro di parlare. Dunque, al di là del fatto che la contestazione era del tutto fuori tema visto che al Festival parlavamo di natalità e chi protestava lo faceva parlando di controllo dei corpi che nessuno ha mai immaginato di attuare, è stato un esercizio di democrazia. Certo, guardando la foto che allego a questo post, qualche dubbio sulla proporzione tra la dimensione della contestazione e il clamore mediatico che ha ricevuto, viene. Ma su questo ciascuno potrà giudicare». E il giudizio, impietoso, va a chi ha contrabbandato una riunione di famiglia per una contestazione.