Il Papa si scusa per la frase sulla “frociaggine”: “Non volevo offendere, nella Chiesa c’è spazio per tutti”

“Il Papa non ha mai inteso offendere o esprimersi in termini omofobi, e rivolge le sue scuse a coloro che si sono sentiti offesi per l’uso di un termine, riferito da altri”. All’indomani dell’indiscrezione sul fatto che il Papa, in riunione con i vescovi, avrebbe detto che nei seminari c’è troppa “frociaggine” è il direttore della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni, a riferire che il Papa si scusa e a ricordare che Bergoglio ha sempre avuto una visione inclusiva della Chiesa.

Le scuse del Papa per la frase sulla “frociaggine” nei seminari

“Papa Francesco – ha spiegato Bruni – è al corrente degli articoli usciti di recente circa una conversazione, a porte chiuse, con i vescovi della Cei. Come ha avuto modo di affermare in più occasioni ‘Nella Chiesa c’è spazio per tutti, per tutti! Nessuno è inutile, nessuno è superfluo, c’è spazio per tutti. Così come siamo, tutti'”, ha aggiunto il direttore della Sala stampa vaticana, porgendo poi le scuse del Pontefice per quel termine “riferito da altri”, che ha scatenato una bufera.

Bruni ricorda: “Il Pontefice ha sempre detto che nella Chiesa c’è posto per tutti”

Il leak, inevitabilmente, è finito al centro delle cronache e del dibattito, secondo alcuni retroscena, avrebbe generato anche più di un imbarazzo in Vaticano, da dove comunque è trapelato.