Il “fact checking” smaschera le bugie dette da Schlein a Tele-Floris, dalla sanità ai salari (video)

Facile dire cose in tv senza contraddittorio su Tele-Floris, altro che Tele-Meloni. Nel programma di approfondimento de La 7, si sa, la sfilata dei ballerini della politica si realizza tutta in punta di piede, il sinistro, con qualche intermezzo, al massimo un’arabesque di qualche dissidente di destra: l’altra sera, a “Di Martedì”, Giovanni Floris ha inanellato, nella stessa serata, un ex segretario del Pd come Bersani, quello occulto (Massimo Gramellini) e un’attuale segretaria del Pd come la Schlein. Un triplete alla Mourinho. Trattati in punta di fioretto, con domande appoggiate come assist, in stile Peppino con Totò, per favorire la battuta dell’ironico Bersani e scatenare la dentosa risata del conduttore, o servendo vassoi d’argento alla Schlein sui punti del suo programma elettorale su cui appoggiare slogan a favore della claque.

La sfilata dei leader del Pd a TeleFloris, da Bersani a Schlein

Tele-Floris è sottile, raffinata, subliminale, ma non immune da analisi politiche di osservatori specializzati nella complessa (e fondamentale per l’informazione del futuro) operazione di “fact checking“, su cui, finora, si esercitano in modo imparziale solo pochi big del giornalismo, come Enrico Mentana che da subito l’ha imposta sul suo “Open”. Ma c’è un sito, “Pagella politica”, che si segnala per approfondimenti sulla “true politics” interessanti ed equilibrati, come il “fact checking” realizzato sull’intervista di Elly Schlein a “Di Martedì“, su Tele-Floris, dal quale emergono una serie di inesattezze, per non dire bugie, inanellate dalla segretaria del Pd.

Per carità, non sempre, non su tutto, la politica porta a strafare, si sa, in campagna elettorale, e anche a stradire, lo fanno tutti, a destra e a sinistra. Ma le “fake” della Schlein, segnalate tra cose vere da “Pagella Politica” con spirito del tutto imparziale, segnalano la necessità di fare delle forzature, da parte della leader Dem, proprio su alcuni temi “sensibili” su cui lei si gioca la partita più importante non solo con la destra ma soprattutto col M5S e la sinistra, alle prossime Europee.

“Schlein ha commesso alcuni errori”, scrive Carlo Canepa – scrittore, filosofo e fact-checker – su “Pagella Politica“, che sulla home page promette di avere come missione quella di “aiutare i lettori a comprendere che cosa muove le dinamiche della politica, basandosi su numeri e fatti” e spiega di essere membro attivo dell’International Fact-Checking Network (IFCN), la principale rete internazionale dei progetti di fact-checking.

Le cose vere e le cose inesatte o false su sanità, tasse e salari