Ictus, al Policlinico Gemelli di Roma assegnato l’Oscar 2024 per il trattamento d’urgenza

Il percorso aziendale del paziente con ictus ischemico della Fondazione Policlinico Gemelli ha ricevuto il più alto riconoscimento – il diamond status – degli Angels Award dell’ESO, l’European Stroke Organisation. Il riconoscimento è stato assegnato nel corso del congresso della European Stroke Organisation tenutosi nel mese di maggio 2024 a Basilea.

Diamond status: un prestigioso riconoscimento nella “Stroke unit”

Il premio è stato ritirato dal dottor Giovanni Frisullo, che ha un incarico di docenza nella Scuola di specializzazione di Neurologia dell’Università Cattolica ed è Responsabile della UOS Neurologia d’Urgenza nonché Coordinatore del Percorso aziendale del paziente con ictus ischemico del Policlinico Gemelli. L’iniziativa Angels Award mira a costruire una comunità globale di centri per la cura degli ictus (stroke unit) e di ospedali in grado di affrontare questa urgenza, cercando di incrementare, giorno dopo giorno, il numero dei pazienti con ictus trattati presso questi ospedali, per ottimizzare la qualità delle cure. Ogni 30 minuti un paziente colpito da ictus muore o riporta un’invalidità permanente solo per il fatto di essere stato portato in un ospedale non attrezzato a gestire l’emergenza ictus. È in questo contesto che l’iniziativa Angels Award cerca di fare la differenza, premiando gli ospedali caratterizzati da elevate performance nella gestione delle persone con ictus, che abbiano registrato e fornito dati in grado di aiutare la ricerca di settore e di individuare le aree di possibile miglioramento nel trattamento di questi pazienti.