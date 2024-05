Gli Usa accusano la Russia: “In Ucraina usa armi chimiche”. Cos’è la cloropicrina e come ammazza

Gli Stati Uniti hanno formalmente accusato la Russia di aver fatto uso di armi chimiche come arma di guerra nel conflitto in Ucraina. In particolare, il Dipartimento di Stato americano ha affermato di aver “determinato che Mosca ha utilizzato l’agente chimico cloropicrina e gas lacrimogeni contro le forze ucraine in violazione della Convenzione sulle armi chimiche (CWC)”. “L’uso di tali sostanze chimiche non è un incidente isolato ed è da attribuire allo sforzo per rimuovere le forze ucraine dalle posizioni fortificate, ottenendo vantaggi tattici sul campo di battaglia”, afferma in una dichiarazione.

La Russia e le armi chimiche: cos’è la cloropicrina

La conclusione degli Stati Uniti coincide con la testimonianza delle truppe ucraine che affermano di aver dovuto affrontare un aumento degli incontri con gas e altre sostanze chimiche irritanti in alcune parti della loro linea del fronte con le forze russe negli ultimi mesi.

Secondo gli Usa le forze russe hanno lanciato attacchi utilizzando probabilmente granate K-51 contenenti cloropicrina. Il centro studi statunitense Shtupun spiega che si tratta di una sostanza utilizzata principalmente come fumigante del terreno, che può essere fatale se inalata. Corrisponde alla formula C Cl 3 NO 2 e può considerarsi come nitrocloroformio. Si forma per azione dell’acqua regia sopra un grande numero di composti organici: si può ottenere facendo agire l’acido nitrico concentrato sul cloralio o sul cloroformio e in molti altri modi.

Mosca ammazza gli ucraini che vogliono arrendersi

Le forze russe hanno giustiziato “a sangue freddo” dall’inizio di dicembre almeno 15 militari ucraini che volevano arrendersi sul fronte e altri sei che si erano già arresi o erano in procinto di farlo. La denuncia parte da Human Rights Watch (HRW), che ha chiesto un’indagine completa. L’organizzazione ha analizzato filmati realizzati dai droni del 2 e 27 dicembre e del 16, 19 e 25 febbraio.