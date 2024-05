Giornalista cinese lanciò per prima l’allarme Covid al mondo: 4 anni dopo è ancora in carcere

La giornalista cinese che per prima aveva lanciato l’allarme Covid al mondo dovrebbe essere scarcerata in queste ore, dopo essere stata imprigionata pochi giorni dopo lo scoppio dell’epidemia del 2020. Zhang Zhan, 40 anni, è stata dietro le sbarre per quattro anni per i suoi reportage sull’epidemia iniziale di Covid-19 a Wuhan. A darne notizia la Cnn, riferendo che Zhang Zhan, un passato come avvocato, dovrebbe essere scarcerata in queste ore. Zhang era stata una delle poche voci libere tra i giornalisti cinesi a fare reportage a Wuhan dopo che la metropoli di 11 milioni di persone era entrata in un lockdown completo.

La giornalista è stata arrestata nel maggio 2020 e condannata mesi dopo a quattro anni di carcere per i suoi reportage. “Finora non ho ricevuto alcuna conferma che Zhang Zhan abbia lasciato la prigione e sia a casa con la sua famiglia. Stiamo ancora aspettando”, ha detto Jane Wang, una sostenitrice della campagna Free Zhang Zhan con sede nel Regno Unito.

Reporter senza frontiere (RSF), che ha assegnato a Zhang il premio per la libertà di stampa nel 2021, ha invitato “la comunità internazionale a fare pressione sulle autorità per garantire il suo rilascio incondizionato lunedì”, in un post sulla piattaforma social X.

All’inizio di febbraio 2020, pochi giorni dopo l’entrata in lockdown di Wuhan, Zhang ha viaggiato per circa 400 miglia da Shanghai alla città cinese centrale per riferire sulla diffusione del virus e sui successivi tentativi di contenerlo, proprio mentre le autorità rafforzavano la censura sui media cinesi statali e privati.

Per più di tre mesi, ha documentato frammenti di vita durante il lockdown a Wuhan e la dura realtà affrontata dai suoi residenti, dagli ospedali stracolmi ai negozi vuoti, mentre il mondo si preparava alla diffusione del virus. Ha pubblicato le sue osservazioni, foto e video su WeChat, Twitter e YouTube, gli ultimi due dei quali sono bloccati in Cina.

“Non riesco a trovare nulla