Ferrari da sogno a Montecarlo, primo Leclerc: “Vittoria dedicata a mio padre”. Sainz è terzo (video)

Giornata memorabile per i tifosi della Ferrari: Charles Leclerc ha vinto il gran premio di Monaco, ottava prova del mondiale di Formula 1. Si tratta del primo successo del monegasco sul circuito di casa, dove altre due volte era partito dalla pole position senza poi finire la gara. Sul podio sono saliti anche l’australiano Oscar Piastri (McLaren) e Carlos Sainz sull’altra Ferrari.

Sainz terzo nonostante una foratura al primo giro

La maledizione che voleva Leclerc non vincere nel Gp di casa è stata spezzata, con la gioia incontenibile del campione monegasco e di tutto il team al traguardo e le lacrime di Charles dopo aver superato la bandiera a scacchi. Per Leclerc è la vittoria numero 6 in carriera nel Mondiale, la prima nel Principato. L’ultimo successo della Ferrari a Montecarlo risaliva al 2017, con Sebastian Vettel. Sul podio anche Sainz, terzo, anche se la gara dello spagnolo poteva