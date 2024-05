Elezioni britanniche, la sorpresa giovane del partito di Nigel Farage: è il più seguito su TikTok

Sondaggio a sorpresa tra i giovani britannici, alla vigilia delle elezioni: il partito di destra Reform Uk, fondato da Nigel Farage, è infatti il più seguito su TikTok, il social network preferito dai giovani.

Lo sottolineano i media britannici in vista delle elezioni politiche nel Regno Unito del 4 luglio, ricordando come la compagine ultrabrexiter e fortemente conservatrice si rivolga col suo programma a un elettorato maturo e raccolga molti consensi fra gli anziani.

Nonostante questo i suoi follower sono più di 127 mila, rispetto ai 120 mila del Labour di Keir Starmer, strafavorito nella corsa a futuro premier, e ai meno di 37 mila dei Conservatori del primo ministro in carica Rishi Sunak, costretto ad accontentarsi di un risultato deludente anche in questo caso e non solo nei sondaggi.

Del resto Reform Uk, del quale Farage ricopre il ruolo di presidente onorario, ha condotto una campagna particolarmente battagliera sui social e in particolare su TikTok con decine di video pubblicati incassando migliaia di “like”, rispetto all’attività dei Tory ridotta al minimo e da poco iniziata.

Su TikTok i follower hanno un’età media tra i 15 e 24 anni

“Quando siamo andati su TikTok per la prima volta, le nostre visualizzazioni non erano troppo buone, ma man mano che siamo cresciuti come partito a livello nazionale, le visualizzazioni sono aumentate molto più di qualsiasi altra piattaforma e questo ci ha sorpreso perché la fascia demografica su TikTok è prevalentemente tra i 15 e i 24 anni”, ha detto a Politico l’addetto stampa di Reform Matt Stevens, responsabile della gestione dell’account del partito sull’app.

Grazie anche al sostegno attivo di Nigel Farage, tornato nei giorni scorsi a fare comizi per il suo partito pur senza candidarsi, la compagine di destra rappresenta un concorrenza temibile per i Conservatori, visti e considerati i sondaggi che la vedono attestarsi intorno all’11% dei consensi, con punte del 14% in alcune rilevazioni.

Nonostante i sondaggi lusinghieri per il partito di Farage, il primo ministro britannico, Rishi Sunak, ha escluso un accordo con l’ex leader del Partito per l’indipendenza del Regno Unito (Ukip). Farage aveva infatti proposto un incontro tra le delegazioni dei due partiti prima delle elezioni.

Sunak ha escluso ogni accordo con Farage

Farage, che si è rifiutato di candidarsi per Reform Uk, guidato e finanziato da Richard Tice, ha teso un ramoscello d’ulivo a Sunak in un’intervista al quotidiano “The Sun”, dicendo: “Dammi qualcosa in cambio. Potremmo avere una conversazione”.

Tuttavia, Sunak ha respinto l’idea e alla domanda se avrebbe parlato con Farage di un accordo, il premier ha detto: “Ci sarà solo una fra due persone che saranno primo ministro: Keir Starmer o me. Quindi la scelta di un voto per chiunque non sia conservatore, è un voto per Keir Starmer al numero 10″.