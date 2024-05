“Eccola, l’ho vista”: tutti pazzi per l’Aurora boreale. Dove è stata vista in Italia (video)

Tutti pazzi per l’aurora boreale. Dagli Stati Uniti alla Spagna, dalla Svizzera all’Italia sono migliaia gli scatti sui social con le foto del cielo tinto di rosso e di viola. “Eccola, l’ho vista qui in Liguria: questa mi mancava”, scrivono postando video emozionanti. “Nelle Marche l’abbiamo vista, sì” e anche in Abruzzo, aggiungono postando scenari magnifici dalla Costa sei Trabocchi fino ai monti. Tra i tanti c’è anche chi, meno fortunato, lamenta di non averla vista “non è possibile sono stata l’unica a non vederla!”.

La tempesta solare e i suoi effetti

L’aurora boreale si è vista in molte zone del mondo perché una forte tempesta solare ha investito la Terra. “Se vi capita di trovarvi in un’area buia, priva di nuvole e relativamente non inquinata dalla luce, potreste vedere uno spettacolo di aurore piuttosto impressionante”, ha spiegato Rob Steenburgh, scienziato spaziale presso lo Space Weather Prediction Center della National Oceanic and Atmospheric Administration (Nooa) statunitense ha valutato la tempesta geomagnetica a 4 su un scala di 5. Una tempesta geomagnetica da 4 su 5 non si manifestava dal 2005. Possibili anche ripercussioni su comunicazioni Gps e satelliti.

In Abruzzo centinaia sono le foto scattate nelle scorse ore e che impazzano sul web con scenari magnifici: dalla Costa sei Trabocchi fino ai monti, con scorci di paesi immersi in uno spettacolo unico e incredibile, con il cielo tinto, nelle scorse ore, di sfumature di rosso e di viola. Ma anche le Marche non sono da meno. Da Pesaro a Macerata passando per Ancona. Uno spettacolo che ha incantato appassionati e curiosi. In molti hanno scattato delle foto per immortalare queste bellezza della natura e sui social impazzano scatti dai colori magici. Tanti commenti e condivisioni. Tra le immagini più apprezzate quelle di Portonovo (Ancona), dove si vede lo scoglio a Vela abbracciato dalla magia luminosa rosa. C’è chi ha postato le foto del cielo di Corridonia (Macerata).

Dalle montagne della Svizzera al Lago di Garda, sui social è un pullulare di video e di immagini spettacolari.A mpi squarci di luce rosso-violacea hanno illuminato la notte e sono stati visibili da Gubbio a Norcia, dal lago Trasimeno a Terni, tanto che i social network sono stati inondati da decine e decine di foto pubblicate dai cittadini, incantati dallo spettacolo offerto dal cielo.

Secondo Steenburgh e i suoi colleghi, le migliori riprese dell’aurora potrebbero essere realizzate con le fotocamere dei telefoni, che sono migliori nel catturare la luce rispetto all’occhio nudo: gli smartphone potrebbero infatti immortalare l’aurora anche quando non è visibile a occhio nudo: «Scatta una foto del cielo e potrebbe esserci davvero una bella sorpresa lì per te», ha detto Mike Bettwy, capo delle operazioni del centro di previsione.