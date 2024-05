Crosetto portato in ambulanza in ospedale: il malore al Colle durante il Consiglio supremo di difesa

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha dovuto lasciare in anticipo la riunione del Consiglio supremo di difesa che si stava svolgendo al Quirinale, per essere portato in ambulanza in ospedale.

Crosetto portato in ambulanza in ospedale

La notizia è stata riferita da fonti della Difesa. Allo stato attuale non si conoscono le sue condizioni. Secondo quanto appreso dall’agenzia di stampa Adnkronos, la corsa in ospedale sarebbe dovuta alla necessità di accertamenti dopo un malessere.

Il precedente di febbraio: una lieve pericardite

Crosetto, 61 anni, aveva subito un ricovero d’urgenza lo scorso febbraio, a seguito di un forte dolore al petto. A seguito degli accertamenti svolti all’ospedale San Carlo di Nancy era emerso che si trattava di una lieve pericardite, che non aveva lasciato strascichi. Dopo un breve ricovero, dunque, il ministro era tornato al proprio lavoro.

I messaggi al ministro di vicinanza e pronta ripresa

Non appena la notizia è stata divulgata Crosetto ha ricevuto numerosissime attestazioni di affetto e vicinanza e auguri di una rapida ripresa.