Crosetto “in netto miglioramento”. Il ministro ringrazia per i messaggi di affetto e riunisce lo staff

Sono “in netto miglioramento” le condizioni del ministro della Difesa, Guido Crosetto, che ieri è stato portato in ospedale in ambulanza per un malore avvertito mentre era impegnato nella riunione del Consiglio supremo di Difesa al Quirinale. I medici dell’ospedale San Carlo di Nancy, dove è stato ricoverato il ministro, hanno spiegato che si è trattato di un episodio di pericardite, la stessa infiammazione che lo aveva colpito a febbraio, senza lasciare conseguenze, e per la quale era stato curato presso lo stesso ospedale.

I medici: “È stato un episodio di pericardite. Il ministro in netto miglioramento”

“Gli accertamenti clinici hanno confermato che si è trattato di un nuovo episodio di pericardite presentatosi in forma molto più dolorosa rispetto all’episodio precedente e, come allora, senza implicazioni cardiache. Passata la fase acuta di dolore, la pericardite viene trattata come una normale infezione, con terapia anti infiammatoria”, ha spiegato il primario di cardiochirurgia del San Carlo di Nancy, prof. Giuseppe Speziale.

Crosetto riunisce lo staff e ringrazia per i tanti messaggi di vicinanza e affetto

Il ministro ha trascorso tranquillamente la notte, sempre monitorato presso l’unità coronarica dell’ospedale. Crosetto ha annullato gli impegni di oggi e domani, ma in mattinata ha avuto un incontro con i più stretti collaboratori per il quotidiano briefing sulle evoluzioni del quadro di sicurezza. In forse una call odierna con un collega estero. “Vorrei ringraziare tutte le persone, amiche, conosciute o sconosciute, che in queste ultime ore mi hanno inviato messaggi di amicizia, vicinanza e affetto”, ha fatto sapere il ministro.

Le notizie rassicuranti arrivate dall’ospedale sono state accolte con gioia dalla politica. Fra i primi a commentarle, il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, che le ha apprese in diretta mentre si trovava ospite a “Il rosso e il nero” su Rai Radio Uno. Via via sono arrivati gli altri messaggi di incoraggiamento, così come nella serata di ieri erano arrivate innumerevoli attestazioni di vicinanza, a partire dal quella del premier Giorgia Meloni che su X ha scritto “Forza, Guido”.