Crolla la terrazza di un bar a Palma di Maiorca: quattro morti, decine di feriti (video)

Ci sono almeno 4 morti e 25 feriti a Maiorca in Spagna per il crollo di una terrazza del ristorante Medusa Beach Club a Playa de Palma. Il cedimento è avvenuto poco dopo le 20 in via Cartago 36, a Ses Cadenes, e sono stati i vicini ad allertare la polizia e la guardia civile. Sul posto, un edificio a due piani, le squadre di emergenza dei vigili del fuoco stanno soccorrendo le persone rimaste intrappolate tra le macerie. Tutte le ambulanze disponibili a Palma sono state spostate in via Cartago, dove l’attività è attualmente al massimo. Alcuni vicini hanno spiegato di aver sentito un forte rumore e poi delle urla. Il sindaco di Palma, Jaime Martínez e il primo vicesindaco, Javier Bonet, sono già in via Cartago e stanno parlando con i comandanti della Polizia Locale per chiarire le circostanze della tragedia.

Bar crollato a Maiorca, non ci sarebbero italiani feriti

Al momento, a quanto riportano i media spagnoli, sarebbe stata identificata una sola delle quattro vittime: Abdoulaye Diop, un senegalese che fece notizia nel 2017 per aver salvato un bagnante. Dei feriti, sette sarebbero gravi, mentre potrebbero essere una decina le persone ancora sotto le macerie.

Al momento non risultano conferme di italiani coinvolti nel crollo. Proseguono le verifiche da parte della Farnesina, in contatto con il consolato generale di Barcellona e con il console onorario in loco. Un testimone ha raccontato ai cronisti presenti sul posto di aver sentito il crollo: “Era come una bomba”, ha detto. Il locale, secondo diversi residenti della zona, era stato ristrutturato “un paio di anni fa” e la parte crollata era adibita a chill out. Poco dopo aver appreso la notizia, molti curiosi, anche turisti, si sono avvicinati al cordone di polizia, e alcuni lo hanno addirittura aggirato, per avvicinarsi allo stabilimento crollato.

Un uomo, forse il gestore del locale, rimasto intrappolato tra due grandi lastre sotto l’edificio, è stato messo in salvo dalla polizia locale: avrebbe riportato solo lesioni al braccio.