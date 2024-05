Biella, influencer in fin di vita. È giallo. Il marito: “È caduta in casa”. Ma Siu ha un foro nel petto

È in condizioni molto gravi l’influencer di origini marocchine Soukina El Basri che ora si trova in terapia intensiva all’ospedale Maggiore di Novara. Nota sui social come Siu (vanta oltre 80mila follower), è stata trasportata in ospedale dopo la telefonata al 118 del marito Jonathan Maldonato, che avvisava che la moglie era scivolata in casa (“è ferita, forse è caduta”). Ma c’è qualcosa che non torna nella ricostruzione del marito. Fin da subito, la dinamica del presunto incidente ha lasciato perplessi i sanitari.

Influencer in fin di vita, il marito al 118: è scivolata

Nella casa della coppia (presenti anche le loro due bambine, di cinque e sei anni) c’era infatti molto sangue. E la donna è stata trovata con una strana ferita nel petto. Un foro difficilmente spiegabile, ma che il marito ha motivato con una caduta contro uno spigolo aguzzo. Sull’ambulanza, dove era presente anche il marito, la donna semicosciente ha confermato la sua versione. Dopo l’intervento del 118 ha avuto un arresto cardiaco e ora le sue condizioni sono stabili ma molto critiche.

Molto sangue in casa e un foro nel petto della donna

Il marito della nota influencer, Jonathan Maldonato, italiano, sui profili social si fa chiamare Jonny Jonathan, lavora per un’azienda produttrice di caffè ed è nato a Gattinara, cittadina famosa per il vino e la cantine, in provincia di Vercelli. Ora si è trasferito dai suoi genitori perché la casa è stata messa sotto sequestro e gli inquirenti stanno cercando indizi che possano spiegare quello che non torna. A cominciare dai riscontri sul tipo di ferita di Siu. Dalle testimonianze degli amici più stretti risulta che il rapporto tra i coniugi non era dei più sereni. La crisi sarebbe confermata anche dalle bimbe, testimoni loro malgrado di una situazione in continuo peggioramento.

La Procura di Biella apre un fascicolo

La Procura di Biella, viste le misteriosi circostanze in cui la ragazza è rimasta ferita, ha ordinato che nessuno dei familiari possa avvicinarsi a lei. Come raccontato dal Corriere della Sera, nessuna conferma sul reato per cui è stato aperto il fascicolo e sulla probabile iscrizione del marito nel registro degli indagati.