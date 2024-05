Aggredita, insultata e inseguita dai rom un’inviata di ‘Fuori dal coro’. “Ho avuto tanta paura” (video)

Le immagini sono davvero impressionanti. Un gruppo di rom fuori controllo ha aggredito l’inviata di “Fuori dal coro” su Rete 4, Maria Letizia Modica, e la troupe ferendo un operatore. Urla, spintoni, insulti alla giornalista (va via puttana! Ti ammazziamo), minacce, in un crescendo di violenza fisica e verbale.

Aggredita dai rom un’inviata di Fuori dal coro

Le immagini del servizio che via via si perdono sotto i colpi alla telecamere testimoniano la dinamica e la furia degli aggressori rom. “Andate via, siete venuti in casa nostra, è casa nostra!”, urla una donna alla inviata di Fuori dal coro mentre gli uomini sembrano scortarla. Inizia un fuggi fuggi generale, inseguimenti e mani addosso. Si sente il cameraman rimasto ferito dire concitato . “No per favore, ce ne andiamo, ce ne andiamo!”. I rom però non si accontentano di spaventare la giornalista e di metterla in fuga. La rincorrono senza tregua minacciandola di morte.

“Ho avuto paura, anzi terrore”

A raccontare l’aggressione subìta è la stessa inviata in studio davanti al direttore Mario Giordano. “Ho avuto paura. Anzi terrore, perché non si sa mai come possano andare a finire queste situazioni”. È sconcertata e ancora sotto choc. “Il trauma passerà ma quello che resta è la rabbia”. Le immagini del servizio ammutoliscono lo studio. L’aggressione avviene in pieno giorno, tra le auto parcheggiate nel quartiere popolare, teatro di occupazioni abusive in una zona franca dove la polizia fa fatica intervenire e il rispetto delle regole e la sicurezza sono parole sconosciute.